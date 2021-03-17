Наталья Могилевская покорила безупречным образом: фото звезды в черном платье
Популярная украинская певица Наталья Могилевская возобновила концерты, поэтому теперь часто поражает публику новыми выходами. На днях звезда поделилась новым кадром с выступления и покорила образом.
Источник:инстаграм Натальи Могилевской
Украинская артистка Наталья Могилевская вернулась к активному рабочему режиму и снова проводит концерты. Она обнародовала новое фото на своей странице, где показала изысканный аутфит с выступления.
Смотрите также Настя Каменских поделилась стильным повседневным образом: яркие кадры
Образ Натальи Могилевской
Знаменитость предстала перед камерой с микрофоном в руке и улыбкой. Для нового выхода она выбрала пышное черное платье с бахромой и камнями. Она удачно подчеркнула фигуру певицы, а откровенный V-образный вырез акцентировал на декольте. Яркости образу добавлял маникюр в красном цвете.
Наталья Могилевская распустила волосы и уложила их нежными волнами. На лице она сделала роскошный макияж, завершивший look. Артистка подчеркнула глаза лиловыми блестящими тенями, а губы накрасила бежевой помадой.
В подписи к фото звезда поделилась размышлениями относительно труда над успехом. Наталья Могилевская призналась, что не нужно жить в мечтах и лениться, но и работать все время – неправильно.
"Работа артиста – такая же профессия, как и любой другой вид деятельности со своими нюансами, плюсами, трудностями и усталостью. Для лентяев подчеркну, что мировые профсоюзы утвердили среднюю норму – 8-12 рабочих часов в день. Если вы столько времени ежедневно будете заниматься пением, актерским, музыкой, и другим – вы непременно будете успешны", – убеждена Могилевская.
Наталья Могилевская / Фото из инстаграма Натальи Могилевской
Поклонники поделились впечатлениями от нового look знаменитости:
- Шикарно выглядите;
- Такая хорошая;
- Вы очень красивая;
- Фото – бомба;
- Огонь;
- Невероятно красивая.
Поделиться новостью