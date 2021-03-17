Популярная украинская певица Наталья Могилевская возобновила концерты, поэтому теперь часто поражает публику новыми выходами. На днях звезда поделилась новым кадром с выступления и покорила образом.

Украинская артистка Наталья Могилевская вернулась к активному рабочему режиму и снова проводит концерты. Она обнародовала новое фото на своей странице, где показала изысканный аутфит с выступления.

Смотрите также Настя Каменских поделилась стильным повседневным образом: яркие кадры

Образ Натальи Могилевской

Знаменитость предстала перед камерой с микрофоном в руке и улыбкой. Для нового выхода она выбрала пышное черное платье с бахромой и камнями. Она удачно подчеркнула фигуру певицы, а откровенный V-образный вырез акцентировал на декольте. Яркости образу добавлял маникюр в красном цвете.

Наталья Могилевская распустила волосы и уложила их нежными волнами. На лице она сделала роскошный макияж, завершивший look. Артистка подчеркнула глаза лиловыми блестящими тенями, а губы накрасила бежевой помадой.

В подписи к фото звезда поделилась размышлениями относительно труда над успехом. Наталья Могилевская призналась, что не нужно жить в мечтах и лениться, но и работать все время – неправильно.

"Работа артиста – такая же профессия, как и любой другой вид деятельности со своими нюансами, плюсами, трудностями и усталостью. Для лентяев подчеркну, что мировые профсоюзы утвердили среднюю норму – 8-12 рабочих часов в день. Если вы столько времени ежедневно будете заниматься пением, актерским, музыкой, и другим – вы непременно будете успешны", – убеждена Могилевская.



Наталья Могилевская / Фото из инстаграма Натальи Могилевской

Поклонники поделились впечатлениями от нового look знаменитости: