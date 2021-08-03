Наталья Могилевская отпраздновала день рождения на Днепре: фото
Источник:инстаграм Натальи Могилевской
Украинская певица Наталья Могилевская отпраздновала день рождения. 2 августа ей исполнилось 46 лет. Этот день знаменитость провела в компании друзей. Они отправились на водную прогулку по Днепру.
Многие знаменитости предпочитают душевные праздники, поэтому дни рождения отмечают в кругу родных людей. Наталья Могилевская также отказалась от шумного празднования.
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День рождения Могилевской
Артистка собрала самых близких друзей и вместе с ними отправилась в плавание по Днепру. Все находились на роскошной яхте. В инстаграм-сториз Наталья показала несколько моментов этого дня и поблагодарила всех за поздравления.
Дорогие мои, спасибо вам! Спасибо за подарки, мне очень приятно. В этом году праздную в теплом кругу любимых друзей. Так приятно и спокойно встречать день рождения. До новых встреч в новом году!
– обратилась Могилевская к фанатам.
День рождения Могилевской / Скриншот инстаграм-сториз певицы
Также знаменитость показала, чем угощала гостей. На яхте было много ягод и фруктов. Это прекрасный летний рацион, не только вкусный, но и очень полезный.
День рождения Могилевской / Скриншот инстаграм-сториз певицы
Но не обошлось без приключений. Во время плавания с яхты в Днепр улетели 2 подушки. Наталья и ее друзья пытались достать их из воды, однако так и не удалось сделать это.
День рождения Могилевской / Скриншот инстаграм-сториз певицы
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