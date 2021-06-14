По словам Alyona Alyona, она до сих пор чувствует себя так, будто ей 20-ть. Сейчас ей не хватает слов, чтобы многое написать в такой важный день, но "как говорил один крутой музыкант: "Слезы мешают говорить".

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30 – это некий срез. Словно полжизни за плечами. Много где жила, у меня много друзей, имеется разнообразный опыт работы, могу говорить о важных вещах на всю Украину и за ее пределами, любима и люблю, у меня крутейшая команда и целый вагон планов на следующие 30 лет. Счастлива. Это главное,

– отметила именинница.

Она добавила, что, конечно, что-то еще не успела сделать или ей это не удалось. К примеру, похудеть на 29 килограммов, как она говорит. Но она убеждена, что "кто стучит – тому откроют, а она стучит регулярно".

"Всем, кто читает этот пост, я искренне желаю верить в себя, любить себя и знать, что у вас все получится, как получилось и еще получится у меня. Люблю людей. Люблю всех вас. Навсегда ваша, Alyona Alyona", – подытожила счастливая рэперша.

Реакция сети

Верные поклонники Alyona Alyona уже засыпали ее поздравлениями и пожелали всего наилучшего в ее юбилейную дату. Своими словами пожеланий также поделились звезды Кристина Соловей, Андрей Бедняков, MamaRika, Анатолий Анатолич: