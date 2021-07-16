За свою карьеру именинница Ада Роговцева получила множество званий – Народной артистки УССР, Народной артистки СССР, Герой Украины. Но несмотря на все награды, с началом Майдана и войны в Украине женщина сформировала четкую позицию: она прекратила все поездки в Россию, сократила общение с российскими коллегами и продолжает ездить на восток Украины, поддерживая своими выступлениями украинских военных.

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Лучшие цитаты Ады Роговцевой

Предлагаем прочитать несколько ее самых ярких цитаты из интервью последних лет.

О главном событии последнего 10-летия

"Майдан. Потому что проснулась нация. "Достоинство". Я с этим словом вышла на Майдан, сразу, когда на первый или на третий или на второй – я не помню, на второй, мне кажется, день, когда был Майдан. И я сказала это слово, и оно пошло-пошло-пошло. Не только из-за меня, оно родилось, наверное, потому, что это главное слово. Родилось. Нация родилась, проснулась".

Об отношениях с Россией и россиянами:

"Жизнь меня связывала с Россией 60 лет, потому что меня всегда туда приглашали с работой. Но они напали на мою страну, они перешли ту грань, которую переходить нельзя. Как я могу ехать к тем людям, которые не уважают моя землю мой народ, которые считают, что это какая-то придуманная нация и придуманный язык ".



Ада Роговцева поддерживает военных / Фото Укринформ

"Я всю жизнь играла в России, кроме Украины. Мне говорят:" Ада, ты наша ". А я им отвечаю: "Я не ваша. Я своя, я украинская".

Почему актрисе закрыт путь в Россию

"Из-за того, что я работаю, как они говорят, на "бандеровцев" и сама – "бандеровка". Но это не они меня закрыли. Это я закрыла для себя возможность работать. Потому что, когда продюсер еще полгода назад меня позвал, говорит, что приезжай, тут же представления, надо, чтобы ты играла, а я говорю: а скажи мне, к кому я буду обращаться своим открытым сердцем, своей душой? Они меня услышат? Они считают меня своей ... Считали до времени. Но сейчас я не могу их считать своими, потому что они против моей земли".

О том, почему оборвала связи с россиянами

Сейчас люди очень удивляются, как будто я сменила идеологию, будто бы нашла какую-то другую позицию. Я всегда была такая, ничего другого не было. Мы всегда были инакомыслящими, просто это было на кухне, это было ... Как моя дочь Катя выучила гимн Украины, знала его с четырехлетнего возраста, потому что она изучила его под столом, а за столом Иван Николайчук со Степанковым пели его шепотом. И вот оно шепотом было, оно всегда было в нас, всегда, мы всегда были националистами, мы всегда были антикоммунистами, мы всегда были диссидентами, но это все было шепотом.

К большому сожалению и на наш грех, потому что был Стус, была Горская, был Дзюба, был Хмара, господи, Юхновский – они же все были, всех не перечислишь. И это в наше время, в нашу зрелость, в нашу активную жизнь и гражданскую, и творческую, а мы в стороне. И это грех. Его надо искупить, я стараюсь".

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Про Донбасс и украинских военных

"Я видела разрушенный Донбасс, я только приехала оттуда. Я знаю, что такое, когда люди вылезают из погребов, где сидели по несколько недель. Оно есть. Есть чего бояться. И поэтому я говорю, что все должны быть защитниками своей страны. Нужно помнить, что большая-большая опасность висит над нашей страной".

"Я обогащена знаниями, когда возвращаюсь с Донбасса. Потому что все эти ребята – все герои. Они меня обогащают, потому что знают больше меня, и видели больше меня, и пережили более страшные и серьезные вещи чем я. Это означает, что они старше меня, а у старших надо учиться".



Ада Роговцева целует руки десантнику / Фото "Голос Украины"

Про аполитичность в условиях войны

Здесь надо разобраться, что такое политический, а что такое аполитичный. Мне кажется, что если ты – гражданин, если ты любишь свою землю и своих людей, свою семью, свой язык, свое искусство, свою историю, если ты это любишь, то ты уже не аполитичен. Если ты не равнодушен к судьбе своего народа, к судьбе тех людей, с которыми ты работаешь, с которыми живешь, то ты уже не аполитичен. А принимать какую-то идеологию, принимать какую-то политическую такую ​​линию, то, мне кажется, художнику это не полезно.

О победе в войне

"Мы просто не имеем на это права (разочаровываться, – Showbiz 24). И чем больше нас будет, оптимистов, не тех, кто просто болтает, что все будет "харашо" и ничего не делают, а потихоньку-потихоньку делать свое дело, дело сердца, дело души, дело рассудка, не будем равнодушными к тому, что происходит, то подрастут. Хотя бы не было этой войны, чтобы дать возможность окрепнуть тем душам и тому уму, который никогда Украину не подводил. То есть он подводил, конечно, но хочется, чтобы этого уже не было".



Ада Роговцева с украинскими военными / Фото "Яндекс. Дзен"