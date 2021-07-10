По случаю 39-летия самого известного танцовщика страны журналисты 24 канала собрали самые интересные и скандальные факты из его жизни. Всю правду о карьере и семье Влада Ямы, о его отношениях с Натальей Могилевской и Лесей Никитюк узнавайте ниже.

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Влада Яму унижали за танцы

На удивление, на хореографию Влад Яма пошел сам, а не по принуждению родителей. Его карьера началась в первом классе. Все благодаря одноклассникам, которые дружно выбрали танцевальный кружок.

Именно хобби принесло парню первые деньги. С 9 класса он преподавал детям, а с 19 лет – работал со всеми возрастными категориями. Однако Владу Яме приходилось терпеть издевательства из-за танцев. Над ним насмехались сверстники, которые занимались боксом или борьбой.

И губы разбивали, и нос разбивали несколько раз. Бывало,

– припоминал танцовщик.

Влад Яма боялся жениться

Любовь всей своей жизни танцовщик встретил в ночном клубе. Сперва ему показалось, что Лилиана слишком красива для него, поэтому он так и не решился подойти. Влад Яма вернулся в то самое заведение через две недели, на свой день рождения. Когда он во второй раз увидел высокую брюнетку, "в груди стрельнуло".

Влюбленные начали встречаться в тот же день. Танцор признался, что первые три месяца они ходили за руку, дальше поцелуев не заходили. Влад Яма сделал Лилиане предложение после 7 лет отношений. Он боялся женитьбы и не мог решиться.

Мне казалось, что у мачо, как меня называли в газетах и журналах, не может быть жены. Мне казалось, что после женитьбы сразу состарюсь и перестану были интересным женской аудитории,

– делился Влад Яма.

Однако в новогоднюю ночь встал на одно колено и протянул любимой желанное кольцо. Когда Лилиана дожевала "Дрогобычскую" колбасу, ответила, что подумает, а через несколько минут все-таки согласилась выйти замуж за танцовщика.

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Владу Яме приписывали роман с Натальей Могилевской

Популярным Влада Яму сделал первый сезон проекта "Танцы со звездами", в котором он участвовал с Натальей Могилевской. Партнерам приписывали бурный роман. В 2006 году они стали самой обсуждаемой парой украинского шоу-бизнеса.

Танцовщик неоднократно опровергал слухи об отношениях с Могилевской. Он признавался, что "флюиды" между ними были лишь на паркете во время танца, на репетициях и в реальной жизни – нет.

Правда, жена по-настоящему ревновала Влада Яму к строптивой Наталье Могилевской. Когда вся страна обсуждала роман участников "Танцев со звездами", они уже встречались.

Сложный был период, потому что были и поцелуи на паркете. Они играли настоящую любовь, даже я верила. У нас были ссоры, конфликты на эту тему,

– рассказывала Лилиана.

Влад Яма почти пять лет скрывал лицо сына

В декабре 2015 года, через год после свадьбы, жена Лилиана родила танцору первенца – сына Леона. Он поддерживал любимую во время схваток, однако не присутствовал на родах. Все потому, что звезда боялся упасть в обморок.

Ранее Влад Яма крайне неохотно рассказывал о личной жизни. Он изредка публиковал семейные фото, однако всегда скрывал лицо сына. Как тот выглядит танцовщик показал накануне его пятилетия. Состоялось это на шоу "Маскарад", куда Леон пришел с папочкой.

Мы этот момент оттягивали как могли и хочу подчеркнуть, что это не мое решение, а наше общее с Лилианой и Леоном,

– объяснял Влад Яма.

Влад Яма мечтает о дочери

Два года назад хореограф признавался, что хочет иметь дочь. Он обещал, что пополнение в семье не за горами, ведь они с Лилианой "не настолько молоды, чтобы откладывать это еще на пять лет".

"Будет как будет, но хочется девочку. Надо будет наряды покупать, я очень боюсь этого момента, но все равно хочу", – делился судья "Танцев со звездами".

У Влада Ямы был конфликт с Лесей Никитюк

Танцовщик поссорился с ведущей в 2018 году, когда она участвовала в "Танцах со звездами". Влад Яма сравнивал ее поддержки с лестницей, а Леся Никитюк советовала ему "рот закрывать", а впоследствии едва не плакала от обиды.

После того, как судья и участница станцевали вместе самбу, казалось, конфликт между ними исчерпан. Влад Яма увидел, что танцы даются Лесе Никитюк очень нелегко, а на репетициях она выкладывается на полную. Однако, как он выяснил впоследствии, телезвезда до сих пор держит обиду на него.

С Лесей мы регулярно общаемся на каких-то съемках. И я могу ошибаться, но чувствую, что она до сих пор еще немножко на меня обижена,

– признавался хореограф.