Исполнительница решила отпраздновать особый день вместе с подругами. Она опубликовала фото и поделилась незабываемыми впечатлениями.

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Слава Каминская в Каппадокии

Знаменитость опубликовала снимок, который сделала на воздушном шаре на фоне невероятно красивой Каппадокии. Слава предстала перед камерой в черных брюках и кофте цвета хаки. Еще одну кофту яркого малинового цвета Каминская завязала на талии.

Такой look довершила стильной сумочкой от бренда Louis Vuitton, солнцезащитными очками и минималистическими серьгами. Волосы певица уложила ровно, а на лице сделала легкий повседневный макияж.



Слава Каминская в Каппадокии / Фото из инстаграма Славы Каминской

В посте под фото Каминская рассказала, что день рождения был таким, как она хотела. Слава шутливо написала: "Я, как всегда, все проспала. Но выспалась и готова к труду и обороне". Звезда призналась, что ждала эту поездку и бесконечно благодарна всем, кто был рядом с ней в этот день. Также она выразила благодарность за то, что, несмотря на насыщенную программу, подруги дали ей возможность выспаться.