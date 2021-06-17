Успешный украинский телеведущий Дмитрий Комаров отмечает 38-летие у моря в Украине – он отправился в Одессу на 1-дневный отпуск. Вместе с ним поехала и жена Александра Кучеренко.

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Подарок Дмитрию Комарову от жены

Телеведущий поделился ярким фото, где показал миловидный подарок от Александры Кучеренко. Любимая подарила мужу торт в виде планеты, по которой шагает фигурка Дмитрия с рюкзаком.

Дмитрий Комаров с подарком / Фото с инстаграму путешественника

Мысли телеведущего о дне рождения

Звезда также решил поделиться мыслями в свой день рождения. Комаров признался, что совершенно не чувствует возраста, а до сих пор чувствует себя так, будто ему 20 лет. Он также отметил, что такой стиль жизни его меняет.

"Порог страха сместился, напугать практически невозможно. Внештатных ситуаций столько, что выработался рефлекс принимать решения мгновенно – в моей работе по-другому нельзя. Особенно сильно сместился порог способности удивляться. Поэтому с каждой программой мне приходится искать сюжеты все глубже и дальше, чтобы продолжать удивляться. Так незаметно меняется проект, гармонично взрослея вместе со мной", – поделился путешественник.

Чему меня научили путешествия? Человечности. Любви к людям. Пониманию, что все мы на планете, несмотря на любые различия, хотим одного и того же – любви, уважения, самореализации, гармонии, семейного счастья, здоровья близким и себе, мира и добра,

– считает Дмитрий Комаров.

Телеведущий также рассказал, что все пережитые воспоминания держит в памяти. Возможно, когда-то он даже напишет книгу обо всех своих путешествиях. Но сейчас Дмитрий занят другим. Его творческий план – не останавливаться и идти вперед.

В комментариях под фото Дмитрия Комарова поздравляют с 38-летием, в частности, звездные коллеги и множество поклонников: