Известной украинской певице Светлане Тарабаровой 26 июля исполнился 31 год. Свой день рождения звезда решила провести ярко и незабываемо.

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Как Тарабарова провела день рождения

На празднование 31-летия исполнительница отправилась в Анталию, в Турцию. Она полетела на отдых вместе с двумя детьми, Иваном и Марией. В инстаграме Светлана Тарабарова показала первое видео из отпуска.

На нем знаменитость позирует на фоне водопада. Она выбрала черное платье без бретелек с объемными рукавами, которое имело очень элегантный вид. Светлана Тарабарова держала на руках 10-месячную дочь, которая тянулась ручками к воде.

В подписи к видео певица поблагодарила всех за поздравления и рассказала, как прошел ее день рождения.

День фантастический по напряжению. Самый тяжелый перелет с двумя малышами, старт новой песни, множество мелких и не совсем вопросов, разбалансировали меня почти полностью…

– поделилась Светлана Тарабарова.

Однако звезда отметила, что гостеприимство отеля и море смыли все сомнения в том, что следующий год будет судьбоносным.

Отметим, этим летом Светлана Тарабарова уже летала в Болгарию. Правда, туда она ездила с мужем и без детей, так как имела в стране дела. В перерыве между съемками одного из проектов она наслаждалась морем. Теперь звезда сможет отдохнуть полноценно.