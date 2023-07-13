"Награна" и "Давит на жалость": Настю Каменских снова захейтили после видео с детьми

Украинская певица Настя Каменских показала милое видео с детьми. Звезда хотела умилять сеть, однако снова нарвалась на хейт. Певице не верят после ее последнего интервью и подчеркивают, что все выглядит очень наигранно.

На днях Настя Каменских дала интервью Маше Ефросининой. Однако не все украинцы поверили в искренность звезды, а на некоторые ее заявления создали десятки мемов.

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Теперь певица опубликовала короткое видео, в котором показала кадры с концертов, а также встречи с украинскими детьми. Звезда тоже написала несколько слов о детстве.

Каждый момент рядом с детьми – особенный. Они ведь напоминают и о нашем детстве: о чем мечтали, чего боялись, как радовались мелочам и представляли себя взрослыми. Для всех детей сейчас хочется одного — счастливого и мирного будущего. Чтобы они выросли сильными и волевыми и смогли построить такую же сильную страну по-настоящему несокрушимых людей,

– высказалась Каменских.

Однако не все подписчики поддержали артистку. У комментария много людей снова захейтили Настю за "наигранность" :

"Боже, наиграна вплоть до слез",

"Гадко",

"Настя сбежала с Потапом сразу, как началась война",

"Я вижу что у Насти, что у Кароль синхронные действия – бьют на жалость… Пробежались по детям".

Кроме того, некоторые поклонники начали допытываться, когда он уже будет иметь своего ребенка. Захочет. фаны давно мечтают, чтобы у Каменских и Потапа появился первенец. Раньше артистка отвечала на этот вопрос. По ее словам, это произойдет тогда, когда произойдет.

“Мы не всесильны и планировать на конкретное время новую жизнь я не считаю правильной, как минимум даже из уважения к будущему ребенку. Новая душа приходит в этот мир тогда, когда она это почувствует", – сказала Настя и добавила, что ей часто надоедают такими вопросами.

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