В комментариях под видео поклонники NK выражают свою поддержку, однако есть и те, кто считает ее разговор с Машей наигранной и тяжелой для восприятия. 24 Канал собрал реакции украинской аудитории на это редкое интервью, в котором Каменских много плакала и показывала свои страдания.

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Как сеть реагирует на интервью Каменских

Отметим, что большинство комментариев под интервью Каменских – отрицательные. Зрители не верят в искренность артистки, а есть и те, кто отмечает, что ничего другого от нее не ожидали.

"Как трудно было слушать это интервью. Раздражал голос Насти, растянутые слова и ощущение полной "не откровенности".

"Меня удивляет, что люди удивлены (извиняюсь за тавтологию) поведением Насти. Она всегда такая была – чопорная, не искренняя, наигранная. Не нужно очаровываться, чтобы не разочаровываться".

"Посмотрела 15 минут, дальше нет желания смотреть. Настя открылась для меня с еще одной стороны. Не прятай этот талант, пробуй себя в кино. Мария, по моему мнению, это самый плохой гость на вашем канале".

"Такое тяжелое интервью. Как тяжело слушать Настю. Какое-то преувеличение во всех жестах, словах, эмоциях".

"Получилось очень драматично-комедийное интервью. Насте нужно открыть себя еще и в кино – сильные эмоции, шикарная мимика, талант! Маши, конечно, минус. Не вывела Настю ни на один конкретный ответ, все острые углы обошла".

"Досмотреть до конца практически невозможно. Трудный, не искренний человек. Говорит будто по сценарию обо всех тяжелых ситуациях".

"Маша, как вы смогли это спокойно и выдержать дослушать, я не знаю. Респект вам. Никакого искреннего ответа. Просто хорошая актриса".

"Настя – актриса без Оскара. То смеется, то выжимает искусственные слезы".

Однако есть и те, кто поддерживает Каменских и благодарит ее за правду и то, что она поделилась собственным опытом переживания войны.

"Больше всего понравились два момента интервью: "Мы тоже люди и тоже ошибаемся" и "Я выбираю настоящую жизнь, а не цифровую". Это те мнения, которые я полностью разделяю и поддерживаю. Потому что каждый человек имеет право на ошибки, а социальные сети – это действительно далеко не главное".

"Спасибо, что раскрыли тему депрессии. Люди, которые это переживают, смогли почувствовать себя не самими".

"Удивляюсь тому, насколько у нас в жизни все вовремя. Сейчас прохожу очень похожий период в жизни. И так же борюсь с депрессией и тотальной жаждой контролировать все вокруг. Надеюсь, что "доверие к Вселенной" тоже на меня сойдет, потому что это все невероятно тяжело".

"Настю поняли только те люди, которые имели панические атаки. Все происходит именно так, как она рассказала. Панические атаки отбирают нормальный образ жизни. Спасибо за то, что не побоялась быть непонятной другим".

"Посмотрела интервью. У большинства оно искреннее, оно изменилось, его изменили обстоятельства. Здесь и война, слухи, а главное – нервная система. Защищает своего мужа, стала проще и ближе к народу".

Интервью Насти Каменских: смотрите видео онлайн