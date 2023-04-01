Пока Потап реагирует на слухи о разводе, Настя Каменских комментирует будущее материнство. Она убеждена, что ребенок сам почувствует, когда нужно прийти в его судьбу, поэтому то, что не родила до 35 лет, ее ничуть не пугает.

Интересно Настя Каменских объяснила, почему не осталась жить в Европе во время войны: "Все банально"

Настя Каменских ответила, когда родит ребенка

Мы все разные, у каждого свой путь, свой "тайминг" жизни и важных событий. Случится, когда произойдет. Мы не всесильны и планировать на конкретное время новую жизнь я не считаю правильным, как минимум даже из уважения к будущему ребенку. Новая душа приходит в этот мир тогда, когда она это почувствует,

– заявила Настя Каменских.

Она подчеркнула, что женщинам часто досаждают вопросами о детях – родственники, друзья и даже малознакомые люди, которых это никак не касается. Артистку такое вмешательство в личную жизнь откровенно раздражает.

"Когда появится ребенок, когда зародится новая жизнь – это личный вопрос каждой семьи, и его должны решать между собой только будущие мама и папа. Отнюдь не родственники, друзья, те, кто любит раздавать советы типа: "Тебе пора уже, на что ты тратишь свою жизнь?"