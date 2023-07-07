Украинская певица Настя Каменских недавно посетила Кременчуг и встретилась с украинскими военными. Она сообщила, что привезла защитникам, которые сейчас на лечении и реабилитации необходимы вещи.

Смотрите также Мне хочется трезвости, – Настя Каменских впервые призналась, что пила много алкоголя

Настя Каменских расплакалась из-за подарка военных

В ходе встречи воины начали снимать шевроны с формы и передавали их Насте Каменских. Звезду взволновал этот момент и она не сдержала слез.

"Особый подарок от наших защитников, который греет воспоминания даже сейчас и дарит надежду каждый день. Вспоминаю тот день в Кременчуге и понимаю, что он навсегда останется в моем сердце. Каждый шеврон на моей одежде стал напоминанием о том, что нет ничего важнее нашего единства и поддержки. Теперь это мой оберег, который дарит силы и мотивирует продолжать свое дело", – поделилась Настя Каменских.

Не все подписчики поверили слезам певицы. Ее назвали "дешевой актрисой" и высмеяли за то, что Настя плачет "в любой ситуации".

"Настя, хватит уже! Ну это цирк";

"Как певицу ее люблю, но после наигранного интервью не верится ни одному слову и тем более слезам. Повивает актерством";

"В любой ситуации начинай плакать да еще и так "реалистично". Как этому научиться?";

"Фу, какая мерзость! Какое притворство! Просто дешевая актриса дешевого театра";

"Потапу их (шевроны, – 24 Канал) нацепи… Может, пойдет, ребятам поможет…".

Другие же вступились за артистку и напомнили критикам о том, что Каменских много помогает украинским военным.

"Как стыдно за украинцев, которые пишут оскорбительные комменты. Что это за проблемы у людей, что бы себя так вести";

"Я не могу сказать, что я прям от нее фанатею, но она действительно помогает много нашим военным, а кому она не нравится, то не смотрите и не оскорбляйте человека";

"Меня одну тошнит от комментариев, где людям, как всегда, что-то не нравится, если не нравится, разве стоит тратить свое время?".

Напомним, Настя Каменских недавно дала интервью Маше Ефросининой – этот разговор стал темой обсуждения, критики и шуток со стороны украинцев. Зрители не поверили в ее искренность и высмеяли за то, что в беседе певица жаловалась на жизнь. В сети появилось множество саркастических и иронических видео, где пользователи снимали ролики под слова Каменских.