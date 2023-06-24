Украинцы после выхода интервью бурно отреагировали на "исповедь" певицы, передает 24 Канал. Напомним, что Каменских все время называла Ефросинина "котиком", жаловалась на жизнь во время войны и вспомнила, как тяжело ей было без мужа Потапа.

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Однако больше всего украинцев "зацепили" жалобы Каменских, мол, ей тяжело живется. И это в то время, пока в Херсонской области затапливает села.

Пользователи Тиктока создали множество пародий и даже запустили новый флешмоб с реакциями на интервью. Они высмеивают "непростую судьбу" Каменских, сравнивая ее "горе" с трагедией в Херсонской области, где множество людей остались без дома.

На свои ролики люди накладывают фильтр со слезами и озвучку голосом Каменских, а также оставляют саркастические надписи.

Украинцы отмечают, что им "жалко" Настю Каменских, которая встретила войну в Барселоне, в то время как украинцы ночевали в бомбоубежищах, а также то, как она ждала Алексея Потапенко из Испании, когда другие женщины теряли любимых на фронте.

Также на страдания артистки отреагировала и исполнительница Gip C, ранее разоблачившая Потапа в изменах. Она написала: "Когда ты и все вокруг знают о похождениях твоего мужа, но тебе больше ничего не остается, как держать лицо".

Интервью Насти Каменских: смотрите видео онлайн

Напомним, что в интервью Настя Каменских рассказала о своей трансформации за год войны. Как выяснилось, она пила много алкоголя. “Я мало пила. Но, конечно, этот год… Это было совсем другое, надо было забыть. А что дает алкоголь? Он дает тебе куда-нибудь улететь. Его было много”, – призналась певица.