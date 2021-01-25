Украинская певица Настя Каменских в понедельник, 25 января, сообщила о смерти отца Алексея Жмура. Он был спортсменом и музыкантом. Звезда поделилась последним видео с папой. Алексею было 81 год.

Умер отец Насти Каменских

Известная украинская певица Настя Каменских сегодня, 25 января, сообщила о том, что потеряла отца Алексея Жмура. Причины смерти звезда не отметила. Она опубликовала щемящее сообщение на личной странице в инстаграме.

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Настя Каменских обнародовала видео с отцом, которое сняла на Новый год. В нем она нежно обнимает папу, а он поздравляет поклонников певицы с наступлением 2021 года.

"Я любимая, папа... всегда была любима тобой, а теперь своим мужем! Я помню, что любовь самое главное! Ты меня научил любить и я научу своих детей! Спасибо, что был моим папой! Самым добрым, самым веселым, заботливым, интересным, умным, мудрым и сильным! Пожалуйста, приходи ко мне почаще во снах. Я люблю тебя, папа!", – написала Настя Каменских под роликом.

Что известно об отце Насте Каменских

Алексей Жмур – украинский спортсмен и музыкант. Он был капитаном команды "Динамо" по волейболу, а впоследствии концертным директором хора имени Г. Веревки. Его участницей также была мать Насти Каменских – Лидия. Мужчине было 81 год.