Утро пятницы Настя Каменских начала с домашней фотосессии. Она сделала очаровательную фотографию с собачкой Мими и показала стильный повседневный look в ярком худи.

Певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, активно диктует тренды украинским модницам. Она предстает перед камерой в безупречном костюме, а также показывает, как можно выглядеть эффектно дома.

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Домашний look Насти Каменских

В утро пятницы NK распространила в своем инстаграме фотографию, которую сделала дома. Артистка позировала, сидя на кровати в роскошной спальне. Настя надела стильное худи мятного цвета с синими пятнами и черной надписью. Не видно, с каким низом певица совместила такой верх. Она также похвасталась обнаженными стройными ногами.

Волосы знаменитость уложила в фирменные кудри, которые красиво падали на плечи. На лице народная любимица сделала насыщенный макияж. Глаза она подчеркнула черным карандашом, а на губы нанесла коричневую помаду.

Каменских мило улыбалась и обнимала домашнюю любимицу Мими.



Настя Каменских с домашним животным / Фото с инстаграма Насти Каменских

Образы Насти Каменских: