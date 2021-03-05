Певица Настя Каменских, известная как NK, представила новый зажигательный трек "Девочки рулят". Танцевальную песню звезда посвятила всем девушкам и громко заявила, что их миссия – идти по жизни красиво и делать мир прекрасным.

В пятницу, 5 марта, артистка представила новую песню, которой интриговала публику больше недели. К написанию трека "Девочки рулят" присоединился муж Насти Каменских Потап, а в клипе, премьера которого состоится 18 марта, снялись подруга певицы дизайнер Анна Завгородняя и блогерша-миллионщица Таня Парфильева. Композиция войдет в новый альбом звезды "Красное вино", который появится уже в конце весны.

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Исполнительница утверждает, что песню "Девочки рулят" посвятила всем девушкам, которые стоят горой за красоту и стиль, следят за собой, развиваются и наполняют мир яркими красками. Она искренне надеется, что ритмичный сингл откроету слушательниц новые грани эмоций, мыслей и впечатлений.

Этой песней я хочу сказать всем девушкам – вы крутые! Вы невероятные! Вы особенные! Вы хорошие! Вы отрывные и зажигательные! Наша с вами миссия – идти по жизни, кайфуя, наслаждаясь каждым моментом. Делать мир прекрасным и ярким. Наполнять его различными эмоциями, быть счастливыми! Любить и быть любимыми,

– заявила Настя Каменских.

Ранее артистка поделилась деталями будущего клипа на трек "Девочки рулят" и рассказала, что во время съемок яркого видео блогерша Таня Парфильева покорила ее своей женственностью, нежностью, интеллигентностью и чувством стиля. Также Настя Каменских призналась, что с подругой Анной Завгородней ей работалось весело и кайфово.

Настя Каменских – Девочки рулят: слушайте песню онлайн

Поклонники уже успели оценить новую песню Насти Каменских и засыпали ее комментариями: