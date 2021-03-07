Успешная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, в январе потеряла отца. Артистка поделилась, что к такому моменту нельзя быть готовой. Девушка рассказала, что смерть папы является очень тяжелой для нее.

После смерти отца Настя Каменских продолжала активно работать. Случилось так, что именно к тому времени, когда папа ушел из жизни, у исполнительницы была запланирована премьера песни. Она решила не переносить ее, а посвятить отцу.

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Настя Каменских о смерти папы

Артистка призналась, что отцу очень нравилась песня "Почуття". Также он с нетерпением ждал премьеру видео, поскольку в нем снималась мама Каменских – Людмила. Настя поделилась, что отец увидел этот ролик, однако уже из другого мира.

Мы запланировали выход этой песни. Так случилось, что я потеряла отца. Но потом поняла, что это лучший способ еще раз сказать ему о любви и поблагодарить за поддержку. Понимаю, что папа был преклонного возраста и точно знаю, что он ушел в лучший мир. Однако это всегда очень сложно,

– рассказала NK.

Звезда добавила, что последние месяцы жизни отца она очень много времени проводила вместе с ним. Мама с папой часто приезжали в загородный дом Каменских, поскольку там есть возможность подышать свежим воздухом на улице, прогуляться.

Папа всегда говорил мне, что неважно, с кем я буду. Для него самое главное, чтобы я по-настоящему любила. Однажды он меня спросил: "Ты получила солнечный удар, влюбилась до беспамятства?" Мои родители бесконечно любили друг друга и даже сейчас мама очень скучает по папе. Они показали, что самое главное – это любовь,

– поделилась исполнительница.

Интервью Насти Каменских: смотрите видео онлайн

Смерть отца Насти Каменских