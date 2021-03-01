25 января певица Настя Каменских объявила о смерти отца Алексея Жмура. Артистка, как и ее мама Лидия, тяжело переживает потерю родного человека. Муж звезды Потап признался, что помогает женщинам справиться с трагедией.

После смерти 82-летнего отца Алексея Жмура Настя Каменских выпустила лирическую песню "Почуття", премьеру которой так ждал ее папа. В трогательном клипе снялась и мама артистки Лидия Петровна, однако мужчина так и не увидел чувственное видео с женой. Съемки состоялись при жизни отца звезды, а после премьеры она ненадолго отказалась от публичных выходов и проводила много времени с матерью. Если сама Настя Каменских спасалась творчеством, то пережить трагедию теще помогал Потап.

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Как мама Насти Каменских переживает потерю мужа

Рэпер признался, что они с женой поддерживали Лидию Петровну. За бокалом вина они проводили семейные вечера и исполняли любимые песни Алексея Жмура. Продюсер заверил, что тесть был позитивным, искренним и светлым человеком, поэтому они вспоминают его лишь веселым.

Продюсер поделился, что потеря объединила всю семью. Если сразу после смерти мужа мама Насти Каменских находила отраду в дочери и зяте, то теперь ее поддерживают все близкие. Большой компанией они отправились на отдых в Египет.

Моя задача была вывести девушек из этого штопора. Мы переживаем это, мы, как семья, объединились благодаря этому. Мама Насти вместе с моей мамой, вместе с нашими родственниками уехала в Египет. Чтобы они отвлеклись, сменили обстановку,

– подчеркнул Потап.

Напомним, через день после смерти отца Настя Каменских поделилась милым фото с мамой, которое очаровало. Звезда позировала в объятиях мамы в своем роскошном загородном поместье. Из чувственного кадра видно, что певица долго не сдерживала слез после потери. В следующих заметках она призвала ценить родных.