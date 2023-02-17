Настя Каменских развеяла слухи о разрыве с Потапом и публично его поддержала
Источник:Настя Каменских
Личная жизнь звездных супругов Насти Каменских и Потапа очень волнует их поклонников, ведь пара давно не показывалась вместе. Однако теперь Каменских публично обратилась к Потапу, чем развеяла все слухи о разрыве.
В Instagram-Stories Настя Каменских поддержала премьеру Потапа. Отметим, что артист сегодня выпустил новую песню, которую посвятил волонтерам
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Раньше в сети распространялись слухи, что звездная пара больше не вместе. Поводом для сплетен стало то, что супруги перестали делиться общим контентом, а в День всех влюбленных Каменских не поздравила мужа, хотя Потап посвятил Насте пост в соцсетях.
Впрочем, теперь певица развеяла слухи о разводе – она разместила ссылку на новый трек Потапа "Волонтер".
Каменских поддержала мужчину, распространив его пост. "С премьерой, Потапе. Песня о невероятно важных и сильных людях – наших волонтерах", – написала артистка и добавила эмоджи в форме сердечка.
Каменских поздравила Потапа с премьерой песни / Скриншот
Почему пошли слухи о вероятном разрыве Насти и Потапа
- Из-за того, что артисты долго не появляются вместе в соцсетях и на публике, в сети активно обсуждали их вероятный развод. Такие слухи Потап и Настя только подогревали. неоднозначными сообщениями.
- Впоследствии Каменских поздравила украинцев с Рождеством 25 декабря, но на праздничном фото она еще раз позировала без мужа.
- Через несколько дней артистка опубликовала фотографии из Лондона, где снова позировала сама. А в сообщении рассказала о переоценке ценностей.
- На фоне слухов о разрыве Каменских рассказала об отношениях с Потапом, но однозначно не ответила: "Конечно, мы с Лешей в любой ситуации стараемся друг друга поддерживать".