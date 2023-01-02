В сети ходят слухи о разводе Потапа и Насти Каменских. В интервью для украинского издания она ответила, каковы ее отношения с рэпером во время войны.

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Настя Каменских об отношениях с Потапом

Певица не упоминала о сплетнях или комментариях поклонников. Она ответила, что у каждого из них есть свои задачи, но пара друг друга поддерживает.

Конечно, мы с Лешей в любой ситуации стараемся друг друга поддерживать. Я уверена, что главное - объединяться, когда тяжело и постигнет ужасная беда. Конечно, сейчас у каждого из нас свои задачи и направления деятельности. Однако главное – это объединять свои усилия для того, чтобы помогать стране и идти на встречу миру и Победе.

– поделилась Настя Каменских.

Совместный выход Каменских и Потапа / Фото из инстаграма звезды

Почему ходят слухи о разрыве Каменских и Потапа