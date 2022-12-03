На днях Потап опубликовал свое фото, которое подписал строчками из песни Насти Каменских "Мама-зима". Тогда поклонники в комментариях активно делились мнениями о разрыве пары.

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Потап снова намекнул на развод

Теперь артист опубликовал короткое видео с фрагментом из новой песни Каменских. Под ним написал: "Зима прощания". Также добавил активную ссылку на страницу жены.

Пока неизвестно, в каких отношениях находятся супруги. Летом Настя сама вернулась в Украину, а потом поехала снова в Потап, который был за границей. Через некоторое время домой приехал и сам рэпер. Однако они ни разу не появлялись на публике вместе, а также не публиковали общие фотографии.

В комментариях под этим видео поклонники еще раз высказывают мнения относительно вероятного развода, на который Потап намекает. Или, возможно, рэпер опубликовал ролик именно с такой подписью, чтобы на фоне слухов о разводе подогреть интерес к новой песне Каменских.

"Так вы вместе? Разошлись ли?"

"Что это значит? Вы были и являетесь моей самой любимой парой в шоу-бизнесе. Еще с 4 лет мечтала о вашей женитьбе. И тут такое. Надеюсь, что у вас с Настей все хорошо! Все проблемы решаются!"

"Вы очень хорошая пара! Не расходитесь!"

"Не хочется в это верить".

А некоторые фанаты подозревают, что Потап и Настя не развелись, а ждут пополнения в семье.

"Чего кажется, что прощание с зимой, когда их двое. Потому что скоро их будет трое?"

"Вас скоро станет трое! Мы очень рады за вас!"

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