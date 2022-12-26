В 2022 году развелось немало звездных пар. Хотя Потап и Настя официально не объявляли о разводе, но есть вероятность, что один из самых популярных браков шоу-бизнеса потерпел крушение.

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Настя Каменских поздравила с Рождеством без Потапа

В рождественский день Настя Каменских опубликовала фото, сделанное в атмосферной локации возле елок. Артистка надела белую тунику с высокой горловиной, черные колготки и длинные сапоги. Волосы уложили в фирменные кудри, а на лице сделали макияж с акцентом на глазах и матовой неприятной помадой на губах.

Под фото певица адресовала подписчикам теплые слова по случаю Рождества Христова.

Я желаю Божьего благословения каждому украинцу, но особенно нашим несгибаемым воинам, которые борются изо всех сил, чтобы добро наконец-то победило зло. Пусть мир наступит в сердце каждого и нашей родной Украине. С Рождеством!

– написала певица в публикации.



Настя Каменских у елки / Фото из инстаграмма певицы

В комментариях фоловеры отметили, что на рождественском фото этого года рядом с Каменских нет Потапа. В прошлые годы супруги поздравляли поклонников вместе.

"Куда делся Потап? С Рождеством!"

"Народ, кто знает, где Потап?"

"А где ваш муж Потап? Почему он не появляется с вами в инстаграмме?"

Напомним, супруги уже давно не появляются вместе на публике. В сети обсуждают вероятный развод Потапа и Насти Каменских, но они не комментируют слухи, а лишь подогревают их неоднозначными сообщениями.