После проекта "Танцы со звездами" украинский певец MELOVIN закрутил роман с танцовщицей Лизой Русиной. Когда началась война, пара развелась, но неизвестно, когда завершились их отношения.
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Лиза Русина показала нового бойфренда
В День святого Валентина танцовщица опубликовала видео с пляжа. На нем она позировала с новым бойфрендом – пара страстно целовала.
MELOVIN отреагировал
Исполнитель впоследствии прокомментировал этот ролик в своем инстаграме. Он показал скриншот новости о Лизе из СМИ и высказался о том, что желает девушке счастья.
Главное, чтобы ты была счастлива. Спасибо, что все узнаю из медиа,
– написал артист.
Фото из инстаграм-сториз MELOVIN
Интересно, что и MELOVIN, вероятно, не был один в День влюбленных. 14 февраля он показал фото, на котором держал девушку за руку.
MELOVIN с вероятной девушкой / Фото с инстаграма певца