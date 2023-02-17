После проекта "Танцы со звездами" украинский певец MELOVIN закрутил роман с танцовщицей Лизой Русиной. Когда началась война, пара развелась, но неизвестно, когда завершились их отношения.

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Лиза Русина показала нового бойфренда

В День святого Валентина танцовщица опубликовала видео с пляжа. На нем она позировала с новым бойфрендом – пара страстно целовала.

MELOVIN отреагировал

Исполнитель впоследствии прокомментировал этот ролик в своем инстаграме. Он показал скриншот новости о Лизе из СМИ и высказался о том, что желает девушке счастья.

Главное, чтобы ты была счастлива. Спасибо, что все узнаю из медиа,

– написал артист.



Фото из инстаграм-сториз MELOVIN

Интересно, что и MELOVIN, вероятно, не был один в День влюбленных. 14 февраля он показал фото, на котором держал девушку за руку.



MELOVIN с вероятной девушкой / Фото с инстаграма певца

Напомним, MELOVIN признался об отношениях с Лизой Русиной в начале прошлого года. Война развела пару – певец остался в Киеве, а танцовщица уехала за границу. Еще в апреле MELOVIN говорил, что у них свободные отношения, но ни это, ни разлука не разрушили их роман.