Отметим, что Алексей Потапенко является медиаамбасадором добровольческого строительного батальона "Добробат". Итак, свою новую песню он посвятил именно этому проекту.

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Трек певца и продюсера Потапа никого не оставит равнодушным, ведь он посвящается тем, кто ежедневно помогает ВСУ защищать наше государство – волонтерам.

"Мы собрали миллионы для наших

Хоть мы и не миллионеры.

Мы люди простые

И в этом мощь наша", – говорится в песне.



Потап написал песню об организации "Добробат" / Фото от прессслужбы

По словам артиста, песня "Волонтер" – это благодарность каждому сознательному украинцу, который является волонтером.

Как родилась песня "Волонтер"

Алексей признается, что трек он написал, когда впервые приехал в батальон "Добробат".

Мы с волонтерами этого батальона вместе стояли во дворе разбомбленного дома, я пожимал им руки, пел для них, глядя в их глаза. И то, как сейчас сплотились миллионы украинцев, как каждый из них волонтерит и максимально помогает, невероятно вдохновляет,

– говорит Потап.

Именно тогда он понял, что есть очень много песен о мужестве и единении украинцев, но посвященной именно волонтерам – кажется, нет. Он решил написать именно такую.

"Абсолютно каждый сейчас помогает по мере своих возможностей. Именно потому, что вся страна является волонтерами, потому что никто не остается в стороне и не равнодушен, я знаю точно – победа уже близко!", – пояснил Алексей Потапенко.

Песня "Волонтер" от Потапа: смотреть онлайн



О чем клип к песне

В клипе собраны кадры работы батальона "Добробат" – благотворительной организации, которая помогает украинцам спасти то самое важное, что есть у каждого человека – его дом.



Благотворительная организация "Добробат" / Фото от пресс-службы

Отряды добровольцев помогают людям отстраивать жилье после обстрелов. Их добрые дела вдохновляют и восхищают, вызывают невероятную гордость за единение украинцев.

Разрушенный дом, о котором семья узнает из новостей или телеграмм-каналов – это, к сожалению, наша страшная реальность. Волонтеры "Добробата" приехали из разных уголков нашей страны и не только. Они ехали, не зная, где они будут ночевать, но не могли остаться в стороне от чужой беды,

– подчеркивает Потап.

В батальоне "Добробат" сейчас более сотни волонтеров, среди которых бывший американский вице-консул и медсестра, военный и школьник, флористка и святой отец. Все они ездят на локации, разбирают завалы, устраивают крыши и кровли. Их объединяет неравнодушие к чужой беде и желание победы.

Важно! Задонатит и поддержать инициативу "Добробат" – можно за этой ссылкой.