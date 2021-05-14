Популярная Настя Каменских не стала рассекречивать премиальный дом моды, которому отдал предпочтение Потап. Певица лишь отметила, что, по мнению мужа, в ее гардеробе мало сумок, поэтому этот аксессуар она получает при любом случае.

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Каждый раз он дарит мне какую-то сумочку. Цветы, шарики, но еще до моего дня рождения он делал мне очень много подарков,

– поделилась Настя Каменских.

Звезда добавила, что они с любимым радуют друг друга безо всяких поводов. Они не ждут Дня рождения или для святого Валентина, чтобы сделать сюрприз, а превращают в праздник каждый день, проведенный вместе.

"Для нас важнее то, что ты любишь каждый день. Честно сказать, я даже ничего не ждала, но он мне подарил, и я благодарна за каждый его сюрприз", – заверила артистка.

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Как Настя Каменских отметила день рождения