Звездные супруги несколько недель провели на расстоянии в тысячи километров. На один из самых важных дней в году влюбленные собрались за семейным завтраком и порадовали поклонников новыми фото.

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Настя Каменских и Потап отпраздновали Пасху

Знаменитая пара сделала несколько снимков на террасе собственного загородного дома. Настя Каменских и Потап предстали перед камерой во время завтрака. Оба были одеты в домашнюю одежду. На столе стояли пасха, крашенки и тюльпаны.

NK держала в руках тарелку с пасхой и яйцами. Артистка мило улыбалась и просто наслаждалась моментом. Семейные праздники всегда сближают и являются особенными. Звезда счастлива, что наконец вернулась к любимому, с которым ранее не расставалась на такое долгое время.

Со светлым праздником Пасхи, друзья! Пусть он наполнит вас и ваш дом миром, теплом и любовью. Берегите друг друга,

– написала в публикации Каменских.



Настя Каменских с Потапом на Пасху / Фото из инстаграма Насти Каменских



Настя Каменских за праздничным завтраком / Фото из инстаграма Насти Каменских



Настя Каменских за праздничным завтраком / Фото из инстаграма Насти Каменских

В комментариях фанаты Каменских поздравляют ее с праздниками и выражают комплименты в адрес супругов.