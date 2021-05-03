Звездные супруги несколько недель провели на расстоянии в тысячи километров. На один из самых важных дней в году влюбленные собрались за семейным завтраком и порадовали поклонников новыми фото.
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Настя Каменских и Потап отпраздновали Пасху
Знаменитая пара сделала несколько снимков на террасе собственного загородного дома. Настя Каменских и Потап предстали перед камерой во время завтрака. Оба были одеты в домашнюю одежду. На столе стояли пасха, крашенки и тюльпаны.
NK держала в руках тарелку с пасхой и яйцами. Артистка мило улыбалась и просто наслаждалась моментом. Семейные праздники всегда сближают и являются особенными. Звезда счастлива, что наконец вернулась к любимому, с которым ранее не расставалась на такое долгое время.
Со светлым праздником Пасхи, друзья! Пусть он наполнит вас и ваш дом миром, теплом и любовью. Берегите друг друга,
– написала в публикации Каменских.
Настя Каменских с Потапом на Пасху / Фото из инстаграма Насти Каменских
Настя Каменских за праздничным завтраком / Фото из инстаграма Насти Каменских
Настя Каменских за праздничным завтраком / Фото из инстаграма Насти Каменских
В комментариях фанаты Каменских поздравляют ее с праздниками и выражают комплименты в адрес супругов.
- "С праздником! Христос Воскрес!"
- "С праздником! Как приятно смотреть на ваше счастье! Будьте счастливы всегда!"
- "Какие вы хорошие!"
- "Обожаю вас!"
- "Классные, живые и простые!"