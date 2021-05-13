Известная украинская певица не получила награду, несмотря на номинацию на премию YUNA-2021. Однако она забрала прошлогоднюю статуэтку, а также прошлась по красной дорожке, ошеломив зрителей.

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Образ Насти Каменских

Певица позировала перед многочисленными камерами в роскошном черном атласном мини-платье. Пышные рукава стали изюминкой наряда, золотистые вставки добавили блеска и яркости, а обтягивающий фасон позволил похвастаться стройными ножками и безупречной фигурой.

Такое платье Настя Каменских соединила с черными замшевыми туфлями с острым носком и на высоком каблуке. Образ также дополняли массивные золотистые серьги в форме цветов и браслет из камней в тон. Не остался без внимания удачный бордовый маникюр.

Знаменитость собрала волосы в низкий хвост, выпрямив корни, но оставив кудри ниже, чтобы прическа была пышной. На лице стилисты сделали артистке изысканный макияж. Они накрасили веки коричневыми и блестящими тенями в стиле smokey eyes, а губы подчеркнули темно-бежевой помадой.



Настя Каменских на красной дорожке / Фото из инстаграма Насти Каменских



Настя Каменских на красной дорожке / Фото из инстаграма Насти Каменских

Реакция сети

Поклонники засыпали звезду комплиментами в комментариях под фото. Роскошный look Насти Каменских стал одним из запомнившихся всем больше всего.