Муж именинницы признался, что ему невозможно сделать сюрприз, потому что она "сечет все, перезванивает всем". Однако Потапу удалось поразить жену, которая вернулась домой истощенная после концерта и перелета.

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Этим утром я только вернулась с концерта, ужасно устала от долгого перелета и хотела только одного – скорее в душ и спать. Но Леша, конечно, умеет удивлять,

– поделилась эмоциями Настя Каменских в инстаграме.

Музыкант с порога объявил любимой о сюрпризе и отвел ее в студию, где ее уже ждали лучшая подруга Анна Андрейчук, мама Лидия и помощницы. Они вручили Каменских огромный нежный букет, розовый торт и смонтировали видео, чтобы напомнить, как много она успела сделать за время существования проекта NK. В ролике близкие показали именинницу не только как певицу, но и как жену, босса, дочь и кумира миллионов.

"Мы все постоянно бежим, чтобы еще больше успеть, и часто не успеваем насладиться жизнью. А день рождения – прекрасный повод для того, чтобы сделать паузу, выдохнуть, похвалить себя, похвалить своих близких, свою команду за всю эту огромную работу", – написала Настя Каменских.

Сюрприз Потапа для Насти Каменских: смотрите видео онлайн

Добавим, Потап поздравил жену с днем рождения и на личной странице в инстаграме. Он опубликовал проникновенное фото Насти Каменских в свадебном платье и посвятил ей трогательные строки.

"Глаза – агаты. Губы – май. Ты соткана из тысячи тропинок в рай. Я – Кастл твой, уберегу от штормов дерзких. Ты как за Каменной стеной, моя Каменских", – написал рэпер.