Настя Каменских поделилась кадрами со дня рождения на личной странице. Известная украинская артистка провела 34-летие в компании самых близких для нее людей.

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Как Настя Каменских праздновала день рождения

Певица решила провести праздник во дворе своего имения под Киевом, устроив небольшую вечеринку. На ней присутствовали муж Потап, мама Лидия, подруга и экс-дружина Позитива Анна Андрийчук и другие близкие.

День рождения Насти Каменских / Фото из инстаграм-сториз

Поскольку Насте Каменских понравился отдых в Мексике, празднование было тематическим. В частности, сама певица предстала в образе знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало.

Артистка позировала в черном пышном плиссированном платье с кожаным корсетом, добавлявшем аутфиту дерзости. Звезда дополнила образ массивными золотыми серьгами.

Настя Каменских заплела косы и украсила прическу цветами. На лице она сделала соответствующий макияж. Она накрасила пышные брови, подчеркнула глаза тенями и стрелками, щеки румянами, а губы – красной помадой.

Настя Каменских с Потапом / Фото из инстаграм-сториз

Сюрприз от Потапа