Потап и Настя Каменских являются одной из самых популярных пар в украинском шоу-бизнесе. Они часто радуют поклонников общими фотографиями, вместе путешествуют и наслаждаются каждым моментом.
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Новое фото Потапа и Насти Каменских
Настя недавно вернулась из Мексики. Там она перезагружалась после сложного жизненного периода. Потап очень скучал по избраннице, поэтому решил сделать ей сюрприз и полетел к ней.
Влюбленные позировали на невероятно красивом побережье океана. Каменских предстала перед камерой в розовом купальнике и цветном парео. Потап шел рядом с женой, держа ее за руку, в синей рубашке шортах и шляпе. Артист мило улыбался и получал удовольствие от момента.
Я оставил свое сердце в Мексике,
– написал под фото Потап.
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Потап и Настя Каменских в Мексике / Фото из инстаграма Потапа
В комментариях под этой публикацией подписчики Потапа засыпали знаменитых супругов комплиментами.
- "Такие яркие!"
- "У влюбленных людей одно сердце на двоих!"
- "Красота!"
- "Красивые!"