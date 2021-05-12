Потап и Настя Каменских являются одной из самых популярных пар в украинском шоу-бизнесе. Они часто радуют поклонников общими фотографиями, вместе путешествуют и наслаждаются каждым моментом.

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Новое фото Потапа и Насти Каменских

Настя недавно вернулась из Мексики. Там она перезагружалась после сложного жизненного периода. Потап очень скучал по избраннице, поэтому решил сделать ей сюрприз и полетел к ней.

Влюбленные позировали на невероятно красивом побережье океана. Каменских предстала перед камерой в розовом купальнике и цветном парео. Потап шел рядом с женой, держа ее за руку, в синей рубашке шортах и шляпе. Артист мило улыбался и получал удовольствие от момента.

Я оставил свое сердце в Мексике,

– написал под фото Потап.

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Потап и Настя Каменских в Мексике / Фото из инстаграма Потапа

В комментариях под этой публикацией подписчики Потапа засыпали знаменитых супругов комплиментами.