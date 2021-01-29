Популярная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, представила чувственную композицию "Почуття" и проницательный клип. Артистка поделилась, что эту премьеру очень ждал ее папа, который умер несколько дней назад.

Источник: ютуб-канал Насти Каменских

На днях Настя Каменских сообщила печальную новость. Умер ее отец. Для исполнительницы и ее семьи это стало настоящим потрясением. Папа знаменитости с нетерпением ожидал премьеру новой песни и клипа, однако судьба определила по-другому и он так и не смог увидеть его.

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NK решила не отменять премьеру, которую планировала сделать ко Дню святого Валентина. Певица отметила, что презентация этой видеоработы – лучший способ выразить любовь и благодарность папе.

Новый клип Насти Каменских

В песне "Почуття" рассказывается о девушке, которая идет под венец. Она невероятно счастлива и не скрывает этого, делится с друзьями, а главное – с мамой. В клипе Настя Каменских рассказывает об этом радостном событии своей матери. Моменты, где NK изображена с родным, очень чувствительны и трогательны.

Ранее Настя призналась, что ее папа очень ждал эту премьеру, поскольку в ролике снималась его любимая дочь. Родители воспитали знаменитость в любви и с детства учили, что это самое главное Почуття.

Каменских живет именно так и вместе с любимым мужем Алексеем написала проникновенную композицию, которой очаровала поклонников.

"Почуття" – это ода любви, а любовь – это тот дар, который мы получаем от Вселенной и родителей и несем через всю свою жизнь. Я счастлива, что у меня есть любимый человек, с которым мы разделяем любовь и музыку. "Почуття" – ода влюбленным и любящим,

– написала Каменских в своем Инстаграме.

Настя Каменских – "Почуття": смотрите видео онлайн