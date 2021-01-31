На днях певица Настя Каменских презентовала новую песню "Почуття", премьеру которой так ждал ее отец Алексей Жмур. После выхода сингла артистка публично обратилась к поклонникам и призвала ценить близких.

Источник: инстаграм Насти Каменских

О смерти отца исполнительница, известная под псевдонимом NK, объявила 25 января, а уже 29 января представила новый лирический трек "Почуття", которым выразила свою любовь и благодарность папе.

К теме Настя Каменских после смерти отца презентовала песню "Почуття", которую он очень ждал: видео

Ранее Настя Каменских призналась, что отец очень ждал премьеру сингла и клипа, в котором снялась его любимая жена Лидия Каменских. Однако увидеть видео Алексею Жмуру не суждено. Похоже, певица жалеет, что откладывала презентацию песни и не успела выпустить ее при жизни отца.

Поэтому NK обратилась к поклонникам и подчеркнула, как важно ценить каждую минуту рядом с близкими людьми. Она посоветовала фанам прямо сейчас обнять любимых, родителей, детей, друзей и напомнить им о своей любви.

Любовь и благодарность – главные чувства в жизни. Цените близких. Цените время, проведенное с ними, и будьте в моменте. Ведь именно наши любимые и близкие дают нам эту безграничную энергию жить,

– трогательно написала артистка.

Образ Насти Каменских

Чувственное сообщение знаменитость дополнила фото в нежном домашнем образе для клипа к песне "Почуття". Перед камерой она предстала в светло-розовом костюме свободного покроя, который состоит из брюк и кофты. Волосы она распустила и оставила естественно волнистыми.

Артистка нанесла легкий дневной макияж, который подчеркнул изящную внешность, и довершила look многочисленными серебряными аксессуарами – серьгами, кольцами и браслетами. Настя Каменских позировала в кресле в гостиной просторного поместья. Задумчивый взгляд она отвела в сторону. Похоже, именно этот кадр со съемок точно описывает состояние звезды после потери отца.

Настя Каменских в клипе "Почуття" / Фото Instagram / @kamenskux