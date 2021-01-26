25 января певица Настя Каменских объявила о смерти отца Алексея Жмура, которому был 81 год. После потери артистка поделилась милым фото с мамой, которое растрогало сеть.

Звезда сделала селфи с Лидией Каменских, крепко обняв мать.

Важно Умер отец Насти Каменских Алексей Жмур

Фото Насти Каменских с мамой

После отпуска на Мальдивах артистка, известная публике под псевдонимом NK, рассказала о смерти отца Алексея Жмура, с которым успела отпраздновать новогоднюю ночь. Она опубликовала милое видео с папой и публично попрощалась с ним, а затем разместила в профиле чувственное фото с мамой Лидией.

Настя Каменских сфотографировалась в повседневной образе – объемном сером свитере с высоким пучком на голове и без косметики. Лидия Каменских изображена спиной к камере и одета в нежно-розовую футболку с надписью. Звездная дочь крепко прижала 66-летнюю маму к себе.

Нет в мире места теплее и спокойнее, чем в объятиях мамы,

– написала певица.

Добавим, что мама с дочкой очень близки и, судя по интерьеру на фото, после смерти мужа Лидия перебралась в дом дочери и зятя Потапа.



Настя Каменских с мамой / Фото Instagram / @kamenskux