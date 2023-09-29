Кацурин отметил, что ему на фото всего 20 лет. Дорофеева опубликовала кадр в инстаграм-сторис.
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На фотографии трудно узнать Кацурина, ведь теперь у него совсем другая прическа. Если сейчас ресторатор почти лысый, то 15 лет назад у него были длиннее волосы. Кроме того, он красился в белокурый цвет.
Михаил выглядел очень стильно. Будущий ресторатор позировал на фото в трендовой повязке для волос. Также он тогда носил серьги-кольца и кожаные браслеты.
Дорофеева показала архивное фото Кацурина / Фото с ее инстаграм-сторис
Кацурин тоже перепостил это фото в инстаграм-сторис и указал, что ему тогда было 20 лет.
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