Кацурин отметил, что ему на фото всего 20 лет. Дорофеева опубликовала кадр в инстаграм-сторис.

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На фотографии трудно узнать Кацурина, ведь теперь у него совсем другая прическа. Если сейчас ресторатор почти лысый, то 15 лет назад у него были длиннее волосы. Кроме того, он красился в белокурый цвет.

Михаил выглядел очень стильно. Будущий ресторатор позировал на фото в трендовой повязке для волос. Также он тогда носил серьги-кольца и кожаные браслеты.



Дорофеева показала архивное фото Кацурина / Фото с ее инстаграм-сторис

Кацурин тоже перепостил это фото в инстаграм-сторис и указал, что ему тогда было 20 лет.

Любопытно! Надя Дорофеева ранее делилась с подписчиками своими архивными фото. В детстве звезда была очень стильной, хотя сейчас смеется над своими старыми образами. Как выглядела Надя Дорофеева в школе смотрите в статье.

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