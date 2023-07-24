Недавно певица показала первые фото из тайной свадьбы с Михаилом Кацуриным. Теперь Дорофеева очаровала сеть своими личными фото с юности.

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Дорофеева показала детские фото

Звезда решила поделиться с подписчиками переменами в своем стиле. На фотоколаже Надя предстала в белой блузе и черной юбке, однако ее стиль отличается.



Надя Дорофеева в юности и сейчас / Фото с ее инстаграммы

Дорофеева признается, что сейчас смеется над своим тогдашним стилем.

Правильно говорят, что фундамент образования, привычек, вкусов закладывается в детстве. Смотрю на то, как изменился мой стиль и ржу, потому что никак,

– написала Надя.

Артистка сравнила свой стиль тогда и сейчас. На фотоколлажах она предстала в схожих образах в юности и сейчас. На следующем фото певица предстала в розовом костюме, но если в подростковом возрасте – брючном, то теперь – в спортивном.



Надя Дорофеева сравнила свой стиль / Фото с ее инстаграммы

Реакция сети

В то же время поклонники отмечают, что звезда очень красивая и уже в детстве выглядела как модель. Коллеги и поклонники засыпали Дорофееву комплиментами и были поражены видом певицы раньше и сейчас:

"Почти не изменилась".

"Такая милая".

"Какая ты красивая была в детстве".

"Ой, какая ты хорошенькая была и модна".

"Это чувство когда у тебя фотки с детства в тулупе, а Надя всегда на высоте".

"Икона стиля с детства".

"А она все так же прекрасна".

"Хороший вкус стиля еще с рождения!"



Надя Дорофеева сравнила свой стиль / Фото с ее инстаграммы

К слову, на днях певица Надя Дорофеева продемонстрировала трендовый образ в джинсовом наряде. Она предстала в total denim аутфите от украинского бренда дизайнера Кати Сильченко the Coat.

Добавим, что именно этот бренд сшил для певицы вуаль-фата как дополнение к свадебному платью. Фата Нади сделана в технике пэчворк из платков с элементами кроше, аутентичным кружевом и инициалами пара.