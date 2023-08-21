Следовательно, во время короткого блица Надя призналась, готова стать мамой. Кроме того, артистка впервые рассказала, как назовет сына.

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Как Надя Дорофеева хотела бы назвать сына

У шоу ведущая спросила Надю об имени для мальчика, которое она бы ему дала, будь мамой. Среди предложенных Валерией вариантов были Владимир и Михаил. Здесь следует отметить, что именно так зовут бывшего и нынешнего мужчин исполнительницы.

Дорофеева заметила, что не называла бы малыша ни одним из предложенных вариантов.

Это было бы имя, мне кажется, Марк,

– сказала артистка.

Она подчеркнула, что такое имя пришло ей в голову впервые, поскольку раньше она об этом не думала. В то же время Дорофеева рассказала, что уже готова к детям.

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