Кроме того, знаменитость распространила фотографию своей дочери Анны Борисюк с того же места. Звездная мама и дочь оказались очень похожими.
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Ольга Сумская показала, как выглядела в 16 лет
Актриса опубликовала фотографии, сделанные на фоне памятника Николаю Гоголю в Полтаве. На первом фото она предстала в элегантном образе. 16-летняя Ольга позировала в юбке, блузке и пиджаке. К своему аутфиту она добавила изящную подвеску, серьги и сумку. Что интересно, раньше Сумская была брюнеткой.
Сегодня же актриса выглядела не менее привлекательно. Она была одета в черную футболку, поверх которой надела белый кардиган. Из аксессуаров она подобрала минималистичное ожерелье.
Ольга Сумская в 1982 году и сегодня / Скриншот из инстаграмм-сторис:
Кроме того, звезда сделала коллаж со своим фото, когда ей было 16 лет, и с фотографией своей 21-летней дочери. Анна сделала похожую позу, как у мамы и была одета в футболку с принтом с Лесей Украинкой.
Ольга Сумская и ее дочь / Скриншот из инстаграмм-сторис
К слову, 22 августа Ольга Сумская отпраздновала 57-летие. С праздником актрису поздравили самые родные – муж Виталий Борисюк и дочь Анна. Они вручили имениннице большой букет роз и праздничные шарики.
- До этого звезда показала свой отдых в роскошном оздоровительном спа-отеле в Хмельницкой области. Она решила перевести дыхание и опубликовала фото у бассейна. Однако некоторые подписчики знаменитости заявили, что сейчас не время кичиться отдыхом. В то же время многие поклонники вступились за Ольгу Сумскую и написали ей слова поддержки.
- Актриса, на которую "посыпалась" волна хейта в комментариях ответила. Звезда объяснила, почему решила отдохнуть и заявила, что продолжает помогать ВСУ.
"Люди, на 3 дня заехала перевести дух и снова возвращаюсь к работе! Зачем мне сейчас здесь писать это? Хотела передохнуть, давно мечтала побывать в этом заповеднике… Но это не значит, что мы не думаем о наших защитниках! Мы не забываем о них ни на минуту! Продолжаю собирать средства и поддерживать наших защитников каждый день", – ответила Сумская.