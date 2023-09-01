Такой флешмоб с архивными фотографиями решил поддержать и певец Артем Пивоваров. Он опубликовал свое детское фото в инстаграм-сторис.
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Как Артем Пивоваров выглядел в школе
На фотографии, которой исполнитель поделился со своими поклонниками, он позировал в пиджаке. Также школьник надел белую рубашку с черно-белым воротником. Артем улыбался и держал в руках грамоту.
Артем Пивоваров в школьные годы / Фото из инстаграмма артиста
Украинские звезды в школьные и студенческие годы
- Недавно украинская актриса Анна Кошмал, которая получила популярность благодаря участию в сериале "Сваты", показала, как выглядела в 18 лет. Как оказалось, раньше звезда была брюнеткой. Она опубликовала фотографию, на которой позировала в белом платье с серьезным лицом и ярким макияжем с акцентными черными стрелками и розовыми губами.
- Ольга Сумская также на днях поделилась архивными кадрами. Она выставила фото из Полтавы, сделанное в 1982 году, и повторила его в 2023. Актриса опубликовала фотографии, сделанные на фоне памятника Николаю Гоголю в Полтаве. На фото она предстала в элегантном образе. 16-летняя Ольга позировала в юбке, блузке и пиджаке. К своему образу она добавила изящную подвеску, серьги и сумку. Что интересно, раньше Сумская тоже была брюнеткой.