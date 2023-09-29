Кацурін зазначив, що йому на фото лише 20 років. Дорофєєва опублікувала кадр в інстаграм-сторіс.

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На світлині важко впізнати Кацуріна, адже тепер у нього зовсім інша зачіска. Якщо зараз ресторатор майже лисий, то 15 років тому в нього було довше волосся. Крім того, він фарбувався в білявий колір.

Михайло виглядав дуже стильно. Майбутній ресторатор позував на фото у трендовій пов'язці для волосся. Також він тоді носив сережки-кільця та шкіряні браслети.



Дорофєєва показала архівне фото Кацуріна / Фото з її інстаграм-сторіс

Кацурін теж перепостив це фото в інстаграм-сторіс та вказав, що йому тоді було 20 років.

Цікаво! Надя Дорофєєва раніше ділилася з підписниками своїми архівними фото. У дитинстві зірка була дуже стильною, хоч зараз сміється зі своїх старих образів. Як виглядала Надя Дорофєєва у школі – дивіться у статті.

Як інші зірки виглядали в юності