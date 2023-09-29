Кацурін зазначив, що йому на фото лише 20 років. Дорофєєва опублікувала кадр в інстаграм-сторіс.
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На світлині важко впізнати Кацуріна, адже тепер у нього зовсім інша зачіска. Якщо зараз ресторатор майже лисий, то 15 років тому в нього було довше волосся. Крім того, він фарбувався в білявий колір.
Михайло виглядав дуже стильно. Майбутній ресторатор позував на фото у трендовій пов'язці для волосся. Також він тоді носив сережки-кільця та шкіряні браслети.
Дорофєєва показала архівне фото Кацуріна / Фото з її інстаграм-сторіс
Кацурін теж перепостив це фото в інстаграм-сторіс та вказав, що йому тоді було 20 років.
Як інші зірки виглядали в юності
- Артем Пивоваров нещодавно показував своє шкільне фото. Він позував у піджаку та білій сорочці з коміром. Артем у кадрі усміхався та тримав у руках грамоту.
- Акторка Анна Кошмал теж показувала, як виглядала у 18 років. Як виявилось, раніше зірка була брюнеткою. Вона опублікувала світлину, на якій позувала у білій сукні з яскравим макіяжем.
- Ольга Сумська днями поділилася архівним фото з Полтави, яке було зроблено в 1982 році. Раніше зірка теж була брюнеткою. У 2023 році вона повторила цей кадр.
- Крім того, до 1 вересня ми публікували архівні фото зірок. Як Настя Каменських, Тіна Кароль, Оля Полякова, Леся Нікітюк та інші артисти виглядали в школі – дивіться у статті.