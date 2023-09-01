В этот день несколько лет или даже десятилетий назад знаменитости тоже шли в школу на "Первый звонок". 24 Канал решил припомнить, как украинские звезды выглядели, когда учились в школах.

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Настя Каменских

Певица почти не изменилась со школьных лет. Она в школе так же имела пышные вьющиеся волосы. Каменских носила белые банты и униформу.



Настя Каменских в школьные годы и сейчас / Коллаж 24 Канала / Фото из соцсетей

Тина Король

Кароль поклонники тоже узнали сразу. На черно-белом фото со школьного времени она стоит с подругами в форме и с белыми бантами.



Тина Кароль в школьные годы и сейчас / Коллаж 24 Канала / Фото из соцсетей

Оля Полякова

Звезда тоже в школе носила униформу и банты. На черно-белом фото предстоящяя "королева ночи" позирует с портфелем в руках.



Оля Полякова в школьные годы и сейчас / Коллаж 24 Канала / Фото из соцсетей

Леся Никитюк

Телеведущая училась в школе Хмельницкого. Девушка в 9-м классе носила челку и имела немного коротшую прическу. На фото она была одета в джинсовую куртку, похоже, что обязательной формы тогда не было.



Леся Никитюк в школьные годы и сейчас / Коллаж 24 Канала / Фото из соцсетей

Джамала

Украинская певица училась в Крыму. Будущая звезда окончила музыкальную школу по классу фортепиано в Алуште. На фото она с красными бантами и красным нарядом.



Джамала в школьные годы и сейчас / Коллаж 24 Канала / Фото из соцсетей

Наталья Могилевская

Исполнительница училась в Киеве. После получения неполного среднего образования будущая звезда поступила в Киевское эстрадно-цирковое училище. На фотографии она была в советской униформе и с российским "Букварем".



Наталья Могилевская в школьные годы и сейчас / Коллаж 24 Канала / Фото из соцсетей

Надя Дорофеева

Певица не сильно изменилась со школьных лет. На фото она позировала с бантами и в униформе. Будущая звезда держала цветы, ведь шла на 1 сентября.



Надя Дорофеева в школьные годы и сейчас / Коллаж 24 Канала / Фото из соцсетей

Юлия Санина

На кадре будущая певица и ведущая Евровидения-2023 стояла с грамотой в руках. Выглядела Юлия "молодежно" в стильной кепке и длинной футболке.



Юлия Санина в школьные годы и сейчас / Коллаж 24 Канала / Фото из соцсетей

Екатерина Осадчая

Телеведущая Екатерина Осадчая в школе была активной и всегда умела обратить на себя внимание. В 12-летнем возрасте Катя начала заниматься моделингом, а по окончании 9-го класса экстерном уехала работать моделью в Токио.



Екатерина Осадчая в школьные годы и сейчас / Коллаж 24 Канала / Фото из соцсетей

Потап

Рэппер еще с детства занимался музыкой, но параллельно создавал музыку. Уже к 13 годам юный исполнитель уже записывал первые треки. На кадре заметно, что Потап не сильно изменился, но в школьные годы имел волосы.



Потап в школьные годы и сейчас / Коллаж 24 Канала / Фото из соцсетей

Макс Барских

Почитатели узнали артиста на школьных фотографиях по его глазам и харизматичной внешности.



Макс Барских в школьные годы и сейчас / Коллаж 24 Канала / Фото из соцсетей

Виталий Козловский

Популярный певец Виталий Козловский, который сейчас служит в ВСУ, в школе имел интересную прическу-каре. Однако на фото его узнать легко, черты лица такие же, как сейчас.



Виталий Козловский в школьные годы и сейчас / Коллаж 24 Канала / Фото из соцсетей

Евгений Кошевой

В школьных годах улыбка шоумена всегда была в центре внимания, а вот прическа с годами изменилась. Очень необычно видеть юмориста с пышной шевелюрой, ведь "лысая" прическа давно стала его визитной карточкой.



Евгений Кошевой в школьные годы и сейчас / Коллаж 24 Канала / Фото из соцсетей

Юрий Горбунов

Телеведущий в свои школьные годы выглядел очень привлекательным. Кроме того, уже тогда он мог вызвать смех своими проделками и юмором. На этом фото он улыбается на фоне новогодней елки.



Юрий Горбунов школьные годы и сейчас / Коллаж 24 Канала / Фото из соцсетей

Ольга Сумская

Актриса училась в школе Запорожья. В школьные годы Сумская еще не красила волосы, поэтому на фото была темненькой. Кроме того, она была в бантах и в советской униформе.



Ольга Сумская в школьные годы и сейчас / Коллаж 24 Канала / Фото из соцсетей

Игорь Кондратюк

Уже тогда звездный продюсер выглядел спокойным и умным. На фото он послушно сидел за партой в рубашке, правда, тогда еще не носил очки.



Игорь Кондратюк в школьные годы и сейчас / Коллаж 24 Канала / Фото из соцсетей

Анна Ризадинова

На фото Анна предстала в красной форме и бантиком на хвостике. Гимнастка однажды рассказывала, что еще в школьные годы готовилась стать олимпийской чемпионкой, поэтому часто пропускала контрольные.



Анна Ризадинова в школьные годы и сейчас / Коллаж 24 Канала / Фото из соцсетей

Павел Зибров

На фото будущей звезде исполнилось всего 15-ть. Фанаты признаются, что не узнали его, ведь уже много лет он "известен" своими пышными усами.



Павел Зибров в школьные годы и сейчас / Коллаж 24 Канала / Фото из соцсетей