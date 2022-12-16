Музыкальный коллектив, ставший проектом Марка Галаневича, единственного мужчины-солиста группы "ДахаБраха", и его брата саундпродюсера Тараса Галаневича, был создан еще 10 лет назад. С этого времени музыканты объездили украинские фестивали и Европу, выпустили альбом Attention! Attention! и много песен, однако во время карантина и войны они приостановили свое творчество.

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Но сейчас артисты Oy Sound System снова врываются в сцену, чтобы покорить украинского и, возможно, европейского слушателя своей песней "Ой, тужу". В рамках спецпроекта 24 канала "На украинскую вечеринку в Британию", где мы пообщались со всеми финалистами Нацотбора Евровидения, солистка коллектива Виктория поделилась своим волонтерским опытом во время войны, когда на самом деле написала с музыкантами конкурсную песню и стремится показать Европе в случае победы.

Для нас война началась еще в 2014, – о паузе в творчестве и работе с 24 февраля

Ваша группа была создана еще в 2012 году, но во время карантина была на паузе. Также вы не выпускали песен и редко публиковали в инстаграмме группы посты. Вы решили отложить свое творчество на потом, была ли другая причина? Потому что многие группы именно во время войны начали издавать свои первые и не только хиты.

Да – группа была создана в 2012 году братьями Галаневич – Тарасом и Марком. Во время карантина, как и все музыканты, мы немного приостановились, потому что беспокоились о безопасности участников группы. Да и вообще весь мир учился жить и работать по-новому и мы не исключение. Но работа дистанционно велась и мы готовили треки, как говорится "в стол". Кстати, работа над треком "Ой, тужу" началась именно на первом карантине. Поэтому мы постоянно – в состоянии творческого процесса.

До полномасштабного вторжения России вы, Виктория, работали тренером в зале, но после 24 февраля стали волонтером. Просим немного подробнее рассказать об этом опыте.

Волонтерское движение в Украине – это еще один фронт. Я начала активно волонтерить с 28 февраля, эвакуировала людей из Киева, помогала как гражданским, так и военным. Я – автоволонтерка и очень быстро реагировала на запросы, ездила с гуманитарной миссией в область. В Женское ветеранское движение (ЖВР) попала благодаря благотворительному концерту, который проводился для сбора средств на турникеты. Тогда мы с OYSS были участниками этого сбора, в результате удалось передать на фронт 500 турникетов на 250 тысяч гривен. Очень понравились девушки из движения, их энергичность. Впоследствии я начала делать собрания на запросы от военных. На тот момент собирала на электробайки для разведки, обратилась в ЖВР за помощью в проведении сбора и закупки байков. Мы сделали крутую "коллабу" и тогда я присоединилась к организации. Это было просто попадание в сердце, потому что мы сошлись во взглядах и начали действовать вместе.



Виктория Родько волонтерила в начале вторжения России / Фото Elle

Пока была оккупация Киевщины и была угроза окружения столицы вы, музыканты, оставались в Киеве? Что было с вашими родными, где они оставались?

В общем, мое окружение и мои родные и близкие были в Украине. Все активно волонтерили и помогали всеми ресурсами нашим военным и продолжают это делать.

Или кто-то из участников группы или вообще команды, возможно, отправился в армию? Продолжает ли работать на культурном фронте?

Все участники нашей группы активно занимались волонтерской деятельностью и культурным просвещением. Для нас эта война началась еще в 2014 году с Майдана и уже в 2019 году мы ездили с проектами "Из страны в Украину" в Угледар и Волноваху, с сольным концертом в Авдеевку и неоднократно были участниками "Гогольфеста Мариуполя".

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Украина – музыкальная нация, – Родько о том, что хочет сказать миру конкурсной песней

Как-то вы рассказывали, что родом из Полтавщины и на вашей спине есть даже татуировки с полтавским орнаментом. Как считаете, происхождение из богатого украинским творчеством региона повлияло на музыку группы? Есть ли другие причины?

Все участники нашей группы – из семей, имеющих музыкальный бэкграунд. Моя мама окончила консерваторию по классу фортепиано и продолжает свою карьеру, преподавая музыку. А в целом, где в Украине есть небогатый творчество регион? (Смеется) Украина – априори певческая и музыкальная нация.

Творчество вашей группы совмещает электронную музыку с элементами фолка. Таких исполнителей в Украине немного, хотя тенденция на интересные музыкальные жанры от Украины на Евровидении уже наблюдается. Как вы думаете, Европа положительно воспримет ваш хит в случае победы на отборе?

Песня не так проста, как кажется. Все украинцы за последнее время пережили множество событий, которые изменили каждого. Поэтому хочется показать Европе и миру, что наша культура – это не только шаровары и пластиковые венки. Наша музыка может быть разной, современной, стильной, многогранной.

Oy Sound System – Ой, тужу: смотреть видео онлайн

Как вы пришли к мнению, что нужно подаваться на Евровидение? Кто натолкнул вас на это? Это ваша первая заявка на конкурс или нет?

Мы живем в такое время, когда нам нечего терять. Мы и так слишком потеряли. Поэтому надо действовать и делать то, на что раньше, возможно, не хватало смелости, но война закалила нас всех, мы с первых минут включились и начали действовать, помогать, поддерживать, работать, быть единым организмом. Потому больше не страшно. Поэтому мы и решили подать заявку, чтобы показать, что украинская музыка может быть и такой. Относительно песни мы не готовили ее специально под конкурс, она была создана, повторюсь, еще во время карантина, мы ее выбрали, потому что она отвечает тем чувствам, которые каждый испытывает сейчас.

В названии своей группы вы используете восклицание "ой", которое есть практически во всех народных песнях. Свою конкурсную песню "Ой, тужу" вы тоже начали с "ой". Такой символизм возник, чтобы фанаты лучше запомнили вас, или чтобы больше популяризировать народный мелос?

Тоска – очень сильное чувство, исходящее из глубины, очень мощная энергия, которую мы все переживаем и именно сила этих эмоций еще больше побуждает нас к борьбе.

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OYSS – это точно о трансформации, о будущем, – почему группа изменила имидж перед отбором

Примечательно, что с заявкой на конкурс и прохождением в десятку финалистов стиль группы Oy Sound System изменился. Вы сменили имидж, а также появилась "сикрет маска". Расскажите, почему решили изменить сценический образ, кто в маске и что, возможно, еще изменилось за этот или последние годы в группе.

Война нас подтолкнула к трансформациям и переосмыслению взглядов на привычные вещи. OYSS – это точно о трансформации, о будущем. Это электронные текстуры, усиленные этническими вокализами. Это медитативно, это чувственно, возможно, мы не так шаблонны и структурированы, как хотелось бы, но в том и заключается наша самобытность.

"Secret Mask", так запал в душу нашим слушателям, отражает тот же sound system будущего в сочетании мудрой украинской аутентики. Мы считаем, что все изменения, которые сейчас происходят – это новый виток истории группы, основанный саунд-продюсером Тарасом Галаневичем (Galatar) и его братом Марком, а сейчас он расширился небольшой, но эффективной командой единомышленников.



Виктория Родько и Secret Mask в группе Oy Sound System / Фото из инстаграмма группы

Если вы победите на Нацотборе, какой главный месседж Украины вы хотите привезти в Ливерпуль?

Наш главный месседж – это показать силу украинского голоса в новых формах и звучании.

И последний вопрос, который мы задаем всем финалистам. Как давно вы мечтали попасть на украинскую вечеринку в Британии?

Победа на Нацотборе будет для нас большой честью и большой ответственностью представлять наш певческий народ на сцене Ливерпуля. А на вечеринках будем тусить после нашей победы (Смеется).