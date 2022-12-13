В преддверии финала Нацотбора Евровидения-2023 24 канал запустил спецпроект "На украинскую вечеринку в Британию" – серию интервью с участниками шорт-листа, которые выступят в прямом эфире в Киеве. Следующая наша звезда – певец, автор песен и романтик с тиктока Вася Демчук. В Ливерпуль он хочет поехать как DEMCHUK с треком о безусловной любви – Alive.

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Больше нет и никогда не будет, – о русскоязычных песнях и тиктоке

Судя по комментариям в инстаграме, у вас большая зарубежная аудитория. Что или кто помог вам выйти на зарубежную публику? Ведь в вашем репертуаре только украиноязычные и русскоязычные треки.

После 24 февраля в моем репертуаре больше нет и никогда не будет русскоязычных песен. И в быту, и в творчестве я полностью перешел на украинский. В тиктоке снимаю видео, в основном, на вдохновляющие меня англоязычные каверы.

Один из них "залетел" там на более 10 миллионов просмотров. Я его выложил в инстаграм, и там тоже понеслось. Затем следующее и следующее видео набирали миллионы просмотров, лайков, сотни комментариев людей со всего мира, которые писали, что им нравится мой голос. Поэтому, все получилось органично, всего за несколько недель ко мне в инстаграм добавилось полмиллиона подписчиков, а в тиктоке их уже больше полутора миллиона.

Это такое крутое чувство – понимать, что тебя слушает столько людей. Я до сих пор не могу понять эту цифру. Хотелось бы после войны спеть для них всех вживую, поехать в большой мировой тур.

DEMCHUK – финалист Нацотбора Евровидения-2023 / Фото из пресс-службы артиста

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До 24 февраля вы пели по-русски, а за последние девять месяцев появились три украиноязычных трека. Вы уже оговорились, что в вашем репертуаре больше нет песен на языке агрессора. Вы не выполняете их сейчас и не будете переводить?

Переводить уже существующие песни, написанные и презентованные ранее, как-то не хочется. Они были рождены в то время, при других обстоятельствах, все изменилось с тех пор. Это уже история, я пролистал эту страницу.

В качестве эксперимента мы перевели одну песню из того репертуара, который был раньше. Это трек "Украла", он о любви, о девушке, укравшей сердце. Украинский текст на него родился очень органично, и эта песня теперь со мной на всех концертах. Бывают редкие случаи, когда слушатели просят спеть на концертах Sorry – это трек, который дал мне сильный толчок. Но сейчас это скорее исключение из правил.

Легко ли вам дался переход на украинский? Ведь соловьиной вы якобы общаетесь не только в соцсетях и на сцене, но и в быту.

У меня украиноязычная семья, поэтому дома я говорил по-украински еще до того, как это стало мейнстримом. После 24-го я полностью перешел на украинский в быту не потому, что это делают все, мне самому так больше нравится. Иногда пролетают русизмы в диалоге, но я активно работаю над истреблением этого явления.

Кстати, на украинском мне гораздо легче писать песни, чем это было на русском. Надо только задать направление, а дальше слова сами складываются в тексты.

DEMCHUK – финалист Нацотбора Евровидения-2023 / Фото из пресс-службы артиста

Вас называют главным романтиком тиктока. Почему ваши треки больше всего "залетают" именно в этой соцсети, и с чего все началось?

Я начал вести тикток несколько лет назад, и сначала вообще не связывал его со своей творческой деятельностью – просто снимал видосы для себя, некоторые из них начали "залетать" в рекомендации. Не было какого-то продуманного контента – каверы, которые мне нравились, все на ощущениях. Сегодня слушатели дают мне просто нереальную поддержку, снимают тысячи видосов на мой голос, это дает безумный заряд мотивации.

Если задуматься, в моей жизни все происходит очень органично, без какой-либо бизнес-стратегии. Я просто искренне люблю то, что делаю – быть на сцене, петь, делиться пережитым через свои песни. В основном, они лирические и о любви. Поэтому, пожалуй, и называют романтиком. Я не против, мне нравится.

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Настя сама написала, – как записал фит из Каменских

Одним из определяющих моментов в вашей карьере был дуэт с Настей Каменских – фит на трек Sorry. Кто инициировал эту коллаборацию, как вам работалось вместе?

Я не планировал записывать Sorry в дуэте с кем-то, хотя предложений было много от разных артистов, трек набрал более 200 тысяч видео в тиктоке, стал хитом. Когда Настя написала с предложением фита, я подумал: "Ничего себе", а потом она прислала свой куплет, и это было вау! Было ощущение, что эти слова были в песне с самого начала. Тогда и понял, что Настя именно та певица, с которой я хочу сделать фит на Sorry.

На студии мы сразу же говорили на одном языке, это было больше похоже на встречу старых друзей, чем на знакомство. В работе с Настей было легко, мы друг друга понимали с полуслова. И съемки видео прошли очень душевно. Позже мы вместе выступили на большом концерте "Вечер премьер с Екатериной Осадчей" во Дворце Украина. Эфир показали в новогоднюю ночь для многомиллионной аудитории. Это было мое первое выступление на сцене Дворца Украина, я волновался, как никогда: несколько тысяч человек в зале, съемка, режиссерский номер. Настя меня очень поддержала за кулисами и, в конце концов, все удалось.

DEMCHUK с Настей Каменских / Фото из пресс-службы артиста

Это хороший старт, – почему дважды штурмовал "Голос"

Вы дважды приходили на "Голос" – сначала "Голос. Дети" 2015 года, а через три года на "Голос страны", где у вас поверила Тина Кароль. Что дал вам этот проект и почему дважды штурмовали его?

Проект дал мне огромный опыт во всем: выступления, съемки, улучшение мастерства пения в целом. Первый раз я пришел на проект фактически ребенком с завышенными амбициями – хотелось показать всего себя, победить. Тогда не получилось, поэтому и решил показать себя во второй раз, уже с опытом, во взрослом возрасте.

Я всегда хотел заниматься любимым делом, а музыкальные шоу – это то, что дает хороший старт каждому артисту, возможность быть услышанным. По сути, с этого начался мой большой творческий путь.

На английском действеннее, – о треке на Евровидение и жюри Нацотбора

Почему именно Евровидение?

Это новое испытание для меня. На каждом из музыкальных шоу, в которых я участвовал, я представлял себя как артиста. Сейчас есть шанс побороться за право презентовать свою страну, рассказать, что происходит у нас, пока весь мир продолжает жить своей привычной жизнью.

Я написал песню Alive, когда в Киеве был блекаут, в полной темноте. Сидел при свечах с гитарой, напевал, и так родились первые строчки. Я думал о том, как миллионы людей сейчас что-то делают в своих темных домах. Кто-то готовит, кто-то читает, кто-то запускает генератор, кто-то продолжает работать. В этом и есть наша сила. Что даже при таких обстоятельствах, во тьме мы творим, живем, огонек в наших сердцах теплится. И пока он будет жить, нас никто не преодолеет. Об этом я хочу рассказать через свою песню Alive на Евровидении всему миру.

DEMCHUK – Alive: смотрите видео онлайн

Почему вы сделали ставку на англоязычный трек? Ведь два последних года Украина получала первые ступени с украиноязычными композициями.

Я не оценивал с этой точки зрения. По-моему, на английском действеннее донести месседж песни европейскому сообществу.

Думаю, что не стоит оглядываться на предыдущие годы. Да, это опыт, но каждый раз нужно показывать что-то новое и не сравнивать, не повторяться.

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Как, по вашему мнению, Украина должна быть представлена на Евровидении-2023, каким должен быть наш главный месседж?

Уже почти год цель Украины – скорее закончить войну нашей победой, и она не изменится, пока этой победы не будет. Поэтому считаю месседж очевидным – мир должен не просто помнить о войне, но и продолжить помогать нам каждый день.

Вы бы решились пойти против правил Евровидения и призвать к спасению, как сделали это Kalush Orchestra?

Как и все украинцы, я бы воспользовался возможностью и нарушил бы правила, не колеблясь.

За кого из кандидатов в жюри вы голосовали? Как вам результат народного голосования, и как считаете, кто из жюри будет наиболее придирчивым и требовательным?

Хочу, чтобы имя моего кандидата осталось в тайне (улыбается). Результат голосования считаю справедливым, потому что это народный выбор.

Со всей тройки Джамала имеет наибольший опыт в Нацотборах и, собственно, в участии на Евровидении. Уверен, что она будет анализировать выступление каждого не только с наибольшей требовательностью, но и даст полезные советы.

Не надо обесценивать талант, – кто конкурент Демчука на Нацотборе

Кого из финалистов Нацотбора вы считаете самым большим конкурентом? И как вам то, что в шорт-листе отбора этого года много новых звезд, которые для многих украинских еврофанов есть ноунеймами?

Я не отношусь к Нацотбору как к соревнованию. Уверен, что все участники покажут крутые номера, и в финале будет красивое действо. Я бы не называл начинающих артистов ноунеймами и отношусь к ним с большим уважением. Соревноваться с уже известными на всю Украину артистами непросто, но не нужно обесценивать талант каждого.

То, что начинающие артисты прошли в финал Нацотбора – это огромное достижение, и классная возможность показать себя.

Как давно вы мечтали попасть на украинскую вечеринку в Британии?

Никогда раньше не было такой мечты, я впервые задумался о Евровидении только в этом году. Моя мечта сейчас как украинца – чтобы закончилась война, а как артиста – быть услышанным миром.