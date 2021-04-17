Снимок покойного принца Филиппа и его правнучки появился в сети за день до похорон, 16 апреля. Таким образом он почтил память дедушки своей любимой жены Зары, которая недавно в третий раз стала матерью. К слову, Зара Тиндолл является дочерью принцессы Анны (дочери Филиппа и Елизаветы II).

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Это была очень грустная неделя, но он дал нам время подумать над прекрасными воспоминаниями и историями, как личными, так и общими. Преданный семьянин, по которому мы будем вечно скучать, но всегда будем любить,

– написал Майк Тиндолл, добавив, что фото было сделано герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон.

На фото принц Филипп отдыхает на террасе дома, вероятно, в Шотландии, и отведывает еду и напитки вместе с правнучкой Мией. Снимок выглядит очень милым и проницательным, напоминая, что принц Филипп был замечательным семьянином и дедушкой.

Принц Филипп и правнучка Мия / Фото из инстаграма Майка Тиндолла

Какие частные фото показали другие родственники принца Филиппа?

После смерти принца Филиппа 9 апреля родственники мужчины чуть ли не ежедневно публиковали фото, которых ранее не видели поклонники королевской семьи. Снимок сделали в 2018 году и на нем зафиксировали Елизавету II и всех их правнуков.

Проникновенное фото оставил на странице Кенсингтонского дворца принц Уильям, на котором его сын принц Джордж сидит с прадедушкой Филиппом в карете.