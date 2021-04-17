Знімок покійного принца Філіпа та його правнучки з'явився в мережі за день до похорону, 16 квітня. Таким чином він вшанував пам'ять дідуся своєї коханої дружини Зари, яка нещодавно втретє стала матір'ю. До слова, Зара Тіндолл є донькою принцеси Анни (доньки Філіпа і Єлизавети II).

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Це був дуже сумний тиждень, але він дав нам час поміркувати над прекрасними спогадами та історіями, як особистими, так і спільними. Відданий сім'янин, за яким ми будемо вічно нудьгувати, але завжди будемо любити,

– написав Майк Тіндолл, додавши, що фото було зроблене герцогинею Кембриджською Кейт Міддлтон.

На фото принц Філіп відпочиває на терасі будинку, ймовірно, у Шотландії, та смакує їжу і напої разом з правнучкою Мією. Знімок виглядає дуже милим та проникливим, нагадуючи, що принц Філіп був чудовим сім'янином і дідусем.



Принц Філіп і правнучка Мія / Фото з інстаграму Майка Тіндолла

Які приватні фото показали інші родичі принца Філіпа?

Після смерті принца Філіпа 9 квітня родичі чоловіка ледь не щодня публікували фото, яких раніше не бачили прихильники королівської сім'ї. Одним з таким поділились представники Букінгему. Знімок зробили у 2018 році і на ньому зафіксували Єлизавету II та усіх їхніх правнуків.

Проникливе фото залишив на сторінці Кенсингтонського палацу принц Вільям, на якому його син принц Джордж сидить із прадідусем Філіпом у кареті.