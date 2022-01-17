Монатик собрал аншлаг в Нью-Йорке и впервые вышел на сцену с сыновьями: милое видео
Источник:инстаграм Монатика
Американский тур Монатика стартовал 31 декабря в Майами. Последний концерт он дал в субботу, 15 января. В Нью-Йорке украинский артист собрал аншлаг и впервые за всю карьеру вывел на сцену сыновей.
Чуть более чем за две недели Монатик объездил семь штатов и дал семь концертов в Майами, Атланте, Хьюстоне, Лос-Анджелесе, Сиэтле, Чикаго и Нью-Йорке. Его заключительное выступление стало настоящей феерией – в зале на Таймс-Сквер был sold out, а на сцене впервые появились сыновья артиста.
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6-летний Даниил и 5-летний Платон вышли на сцену после того, как их отца позвали на бис. Вместе со всей командой они поклонились энергичной публике и сорвали шквал оваций. Судя по видео, мальчики немного смутились.
Нью-Йорк, так умеешь только ты. Спасибо от души! Это было так громко! Так ярко! Мы по-настоящему засияли, а Даня и Платон впервые увидели уважаемую аудиторию со сцены,
– поделился эмоциями Монатик.
"В общем это был незабываемый тур! Спасибо всем и лично каждому, кто посетил JoMo и вместе с нами создавал эти бесценные эмоции", – заключил певец.
Для просмотра видео с сыновьями Монатика листайте вправоНапомним, лица сыновей Монатик показал лишь в апреле 2021 года, в новом клипе на песню "Ресницы безопасности". С тех пор он часто публикует фото с детьми и даже снимается с ними для глянцев.
Каким был американский тур Монатика:
- По прилету в Майами артист повел жену и сыновей в музей современного искусства Wynwood Walls.
- Во Флориде они отпраздновали Новый год, а на пляже встретили украинскую звезду – Влада Яму с женой Лилианой и сыном Леоном.
- В перерыве между гастролями Монатик возил детей в Голливуд и показал им Аллею славы.
- В Лос-Анджелесе семья отпраздновала день рождения младшего сына Платона. Имениннику испекли огромный торт и повели в парк аттракционов.
Полный текст публикации Монатика:
Нью-Йорк, так умеешь только ты. Спасибо от души! Это было так громко! Так ярко! Мы по-настоящему засияли, а Даня и Платон впервые увидели уважаемую аудиторию со сцены.
В общем это был незабываемый тур! Спасибо всем и лично каждому, кто посетил JoMo и вместе с нами создавал эти бесценные эмоции! Искренне надеемся, что вскоре увидимся снова, счастливые и здоровые.