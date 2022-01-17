Чуть более чем за две недели Монатик объездил семь штатов и дал семь концертов в Майами, Атланте, Хьюстоне, Лос-Анджелесе, Сиэтле, Чикаго и Нью-Йорке. Его заключительное выступление стало настоящей феерией – в зале на Таймс-Сквер был sold out, а на сцене впервые появились сыновья артиста.

Интересно Огромный торт, парк развлечений и солнечный Лос-Анджелес: день рождения сына Монатика в фото

6-летний Даниил и 5-летний Платон вышли на сцену после того, как их отца позвали на бис. Вместе со всей командой они поклонились энергичной публике и сорвали шквал оваций. Судя по видео, мальчики немного смутились.

Нью-Йорк, так умеешь только ты. Спасибо от души! Это было так громко! Так ярко! Мы по-настоящему засияли, а Даня и Платон впервые увидели уважаемую аудиторию со сцены,

– поделился эмоциями Монатик.

"В общем это был незабываемый тур! Спасибо всем и лично каждому, кто посетил JoMo и вместе с нами создавал эти бесценные эмоции", – заключил певец.

Для просмотра видео с сыновьями Монатика листайте вправо

Напомним, лица сыновей Монатик показал лишь в апреле 2021 года, в новом клипе на песню "Ресницы безопасности". С тех пор он часто публикует фото с детьми и даже снимается с ними для глянцев.

Каким был американский тур Монатика:

По прилету в Майами артист повел жену и сыновей в музей современного искусства Wynwood Walls.

Во Флориде они отпраздновали Новый год, а на пляже встретили украинскую звезду – Влада Яму с женой Лилианой и сыном Леоном.

В перерыве между гастролями Монатик возил детей в Голливуд и показал им Аллею славы.

В Лос-Анджелесе семья отпраздновала день рождения младшего сына Платона. Имениннику испекли огромный торт и повели в парк аттракционов.

Полный текст публикации Монатика:

Нью-Йорк, так умеешь только ты. Спасибо от души! Это было так громко! Так ярко! Мы по-настоящему засияли, а Даня и Платон впервые увидели уважаемую аудиторию со сцены.

В общем это был незабываемый тур! Спасибо всем и лично каждому, кто посетил JoMo и вместе с нами создавал эти бесценные эмоции! Искренне надеемся, что вскоре увидимся снова, счастливые и здоровые.