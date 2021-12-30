Почти все топовые звезды украинского шоу-биза будут встречать Новый 2022 год на сцене. Монатик не исключение, однако вместо корпоратива он даст сольник в Майами. В США он привез и жену, и сыновей – Даниила и Платона.

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Звездный папа находит время, чтобы развлекать семью. Вместе они посетили музей современного искусства Wynwood Walls. По словам Монатика, затейливые экспонаты вдохновили не только детей, но и его самого.

Так мечтал показать малышам свое любимое творческое место, и наконец-то это произошло! Новые блокноты уже списаны новыми идеями. Путешествие только начинается,

– написал певец.

"Как мы счастливы, что музыка любимого привела нас за океан. Наша общая мечта сбывается, мы привезли наших лучших друзей с собой. Даниилка и Платошик в восторге, ведь здесь так много искусства", – поделилась жена Монатика в своем инстаграме.

К слову, для выхода в свет с семьей артист выбрал вещи из любимого бренда Gucci – широкие шорты и бананку. В образе от итальянского дома моды он появлялся и в Украине – на допремьерном показе фильма "Дом Гуччи".

Монатик с женой и сыновьями в США / Фото из инстаграма мультиартиста

Монатик с женой и сыновьями в США / Фото из инстаграма мультиартиста

Монатик с сыном в США / Фото из инстаграма Ирины Демичевой

Кто из украинских звезд будет праздновать Новый год за границей