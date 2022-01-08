В США Монатик улетел еще в конце декабря, ведь в новогоднюю ночь давал концерт в Майами. После феерического старта мирового тура он задержался во Флориде еще на неделю. Туда прилетел и Влад Яма с женой Лилианой и сыном Леоном.

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Из Киева звездная семья отправилась в Мексику, где и отметила Новый год, а оттуда улетела в Майами. Похоже, звезды поселились в одном отеле, потому что неожиданно встретились на людном пляже. Монатик застал звездного товарища, когда тот раскладывался на песке между лежаками.

О Боже, Дженнифер, посмотри на этого мужчину! Некий телеведущий или известный танцовщик, я не знаю. Скажи мне, кто это! Вау, думаю, я знаю его,

– шутил Монатик на английском.

Конечно же, мультиартист с женой не прошли мимо. Они позвали звездную семью и сделали забавное совместное селфи. "Отличное начало 2022", – подписал Монатик серию фото с Владом Ямой и командой, с которой покоряет США.

"Как приятно было встретить вашу светлую и позитивную семью. Хороших гастролей по Америке", – ответила Лилиана Яма в комментариях.

Влад Яма с женой и сыном на пляже в Майами / Фото из инстаграм-сторис Монатика​

Монатик с женой, Владом Ямой и Лилианой / Фото з инстаграма мультиартиста

Отметим, в США у Монатика запланировано семь концертов. Первый отгремел 31 декабря в Майами, а последний состоится 15 января в Нью-Йорке.