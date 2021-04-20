Монатик решился показать лица своих детей, чем вызвал большой ажиотаж в сети. В день своего 35-летия артист обнародовал первое фото, где Платон и Даниил предстали перед камерой, показав себя.

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Фотосессия Монатика с женой и сыновьями

Исполнитель не только украсил обложку L'Officiel Ukraine, но и снялся в целой фотосессии для глянца. Монатик позировал вместе с любимой Ириной, которая подарила ему двух сыновей. Влюбленные не стеснялись показывать чувства на камеру, мило улыбались.

Однако особое внимание в этой съемке принадлежало детям артиста. Платон и Даниил предстали перед камерой со знаменитыми родителями и очаровали читателей глянца.

Воскресным утром десант из 15 участников съемочной группы прибыл на Большую Житомирскую (улица в Киеве – Showbiz 24) и оккупировал архитектурную студию Rina Lovko Design. Впереди его ждала встреча с семейством Монатика. Поводом стал дебют маленьких наследников на обложке глянца со столетней историей и дебют их отца в документальном кино, – написали представители журнала в публикации.

Монатик с женой / Фото из инстаграма L'Officiel Ukraine



Монатик / Фото из инстаграма L'Officiel Ukraine



Жена Монатика с сыновьями / Фото из инстаграма L'Officiel Ukraine

Монатик с сыном / Фото из инстаграма L'Officiel Ukraine