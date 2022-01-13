В большой тур по Америке Монатик взял не только жену, но и сыновей. Дети гастролируют и летают по штатам наравне со взрослыми. Однако в плотном графике звездный папа находит время, чтобы показать им мир. Так, в день рождения Платона он устроил яркий выходной для всей команды.
Не пропустите Монатик трогательно поздравил сына с днем рождения: редкие совместные фото
На завтрак имениннику подарили огромный торт с надписью Happy Birthday Platon – "С днем рождения, Платон", а затем устроили экскурсию в тематический парк кинокомпании Universal Studios. Сыновья и все коллеги певца собственными глазами увидели, как создавались их любимые фильмы и мультики.
Платошик пригласил лучшую команду на празднование первого юбилея в фантастический парк аттракционов. Счастливы, как дети,
– поделился Монатик.
После парка развлечений на Платона и всех гостей его дня рождения ждал обед на террасе ресторана. Там мальчик задул еще одну свечу, на этот раз на мороженом, а не на торте.
"Платошика поздравляем с днем рождения во всех прекрасных местах Лос-Анджелеса", – рассказала Ирина Демичева в своем инстаграме.
Фото с празднования дня рождения сына Монатика
Сын Монатика в день рождения с тортом / Фото из инстаграма певца
Сын Монатика в день рождения с тортом / Фото из инстаграма певца
Сын Монатика в день рождения в парке развлечений / Фото из инстаграма Ирины Демичевой
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Где Монатик успел побывать с детьми
- По прилету в Майами артист повел жену и сыновей в музей современного искусства Wynwood Walls.
- В солнечном городе на берегу океана они отпраздновали Новый год, а на пляже встретили украинскую звезду – Влада Яму с женой Лилианой и сыном Леоном.
- В перерыве между гастролями Монатик привез детей в Голливуд и показал им всемирно известную Аллею славы.