В большой тур по Америке Монатик взял не только жену, но и сыновей. Дети гастролируют и летают по штатам наравне со взрослыми. Однако в плотном графике звездный папа находит время, чтобы показать им мир. Так, в день рождения Платона он устроил яркий выходной для всей команды.

Не пропустите Монатик трогательно поздравил сына с днем рождения: редкие совместные фото

На завтрак имениннику подарили огромный торт с надписью Happy Birthday Platon – "С днем рождения, Платон", а затем устроили экскурсию в тематический парк кинокомпании Universal Studios. Сыновья и все коллеги певца собственными глазами увидели, как создавались их любимые фильмы и мультики.

Платошик пригласил лучшую команду на празднование первого юбилея в фантастический парк аттракционов. Счастливы, как дети,

– поделился Монатик.

После парка развлечений на Платона и всех гостей его дня рождения ждал обед на террасе ресторана. Там мальчик задул еще одну свечу, на этот раз на мороженом, а не на торте.

"Платошика поздравляем с днем рождения во всех прекрасных местах Лос-Анджелеса", – рассказала Ирина Демичева в своем инстаграме.

Фото с празднования дня рождения сына Монатика

Сын Монатика в день рождения с тортом / Фото из инстаграма певца

Сын Монатика в день рождения с тортом / Фото из инстаграма певца

Сын Монатика в день рождения в парке развлечений / Фото из инстаграма Ирины Демичевой

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Где Монатик успел побывать с детьми